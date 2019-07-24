富邦小富翁理財營登場 首納入「奈米投」全球ETF智能理財 與國際同步

台北富邦銀行「小富翁理財營」登場囉！今(24)日北富銀個人金 融總處長郭倍廷化身金融導師，為第一梯的小富翁加油打氣， 期勉將營隊所學學以致用，並熟習智能理財工具輕鬆累積未來財富。 今年小富翁理財營首度納入人氣智能理財平台「奈米投」， 以深入淺出的實作，讓每位學員率先體驗全球ETF智能理財的便利 ，與國際同步！此外為推廣兒童理財教育，9/30前開立北富銀小 富翁帳戶可享台幣活儲利率加碼0.3%、美元定存3個月期3%、 基金手續費最低1折三大優惠，新戶綁定e家付功能再送200元誠 品禮券，數量有限，送完為止！

北富銀個人金融總處長郭倍廷表示，FinTech改變了金融業的 樣貌，創新的技術加速了金融商品/服務的生活化，也把金融商品/ 服務變得更聰明、有效率，未來愈能掌握AI智能， 就愈能輕鬆打理財富。因此， 小富翁理財營去年率先引進智能理財課程，今年內容再升級，在「 智能理財助你實現夢想」課程中模擬智能理財平台「奈米投」 的投資情境，以國際級的理財思維，透過簡易問答、趣味遊戲， 引導小朋友瞭解如何運用智能理財平台事半功倍累積財富、 實現夢想。

未來AI智能的相關應用會更蓬勃發展， 小朋友透過小富翁理財營先奠定智能理財的基礎，贏在起跑點， 日後碰到各式衍生工具就很容易舉一反三，快速上手。北富銀提醒， 結業後需要將所學落實在生活中、養成習慣， 才能成為真正的小富翁，為鼓勵家長、小朋友善用富邦行動銀行的「 e家付」、「邦你記」、「邦你存」等功能，今年首創「 數位理財教育金」，將於小朋友結業後，把200元教育金匯入家長 戶頭。

除了智能理財，小富翁理財營設計了「行動支付e生活」、「 我的手機就是銀行」等課程，小朋友在有趣的互動中， 學習如何用手機轉帳、付款、投資理財等， 為無現金的行動支付時代做好準備；不同以往， 今年富邦行動銀行多了「邦你記」、「邦你存」二個獨有的功能， 小朋友透過課堂練習記錄每日支出、設定儲蓄目標， 從實作中培養理財的好習慣。

此外，深受小朋友喜愛的「小小行員體驗」課程，首場在e家人分行 舉行，小朋友化身迎賓接待、臨櫃人員或客戶，演練存/提款、 兌換外幣等各式交易，新奇的體驗讓小朋友相當專注與投入， 彷彿是貨真價實的行員與客戶。參加的小朋友指出， 平日很難進入銀行櫃檯、摸大把百元鈔及操作數鈔機， 藉此體驗大開眼界，更瞭解銀行的運作，很期待下次再參加， 扮演不一樣的角色！而家長、小朋友也對e家人分行印象深刻， 除了理財客廳，知識小王國有豐富的金融課外讀物、 舒適的階梯空間，讓小朋友盡情閱讀或玩樂， 家長可更放心在分行做理財諮詢。

早在1998年，北富銀即體認到金融智能教育的重要性， 率本國銀行之先開辦小富翁理財營，整合富邦集團豐沛資源， 由台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、 富邦文教基金會、富邦藝術基金會等各領域專家擔任講師， 設計多元的課程，讓小朋友養成健全的理財觀，開辦迄今年年爆滿， 已培育近6,000名小富翁， 堪稱是國內歷史最悠久且最具口碑的兒童理財教育營隊。

今年小富翁理財營邁入第22屆，為孕育更多小小金融家， 擴大招生，自7/23起於台北、新竹、台中、高雄共舉辦7個梯次 。若今年來不及參加營隊，北富銀亦規劃了「 小富翁理財套餐自由選」方案，即日起至9月底， 凡開立小富翁帳戶，可自由搭配「數位小富翁」、「國際小富翁」、 「投資小富翁」理財套餐，各自享有台幣活儲利率加碼0.3%、 臨櫃辦理美元定存3個月期3%、臨櫃申購定期(不)定額基金享手 續費1折及單筆基金享手續費4折的優惠， 鼓勵家長及早為孩子開戶，讓孩子從做中學，培養正確的理財觀。

△「小富翁理財營」去年率先引進智能理財課程， 今年內容再升級，在「智能理財助你實現夢想」 課程中模擬智能理財平台「奈米投」的投資情境， 以國際級的理財思維，透過簡易問答、趣味遊戲， 引導小朋友瞭解如何運用智能理財平台事半功倍累積財富、 實現夢想。(照片由富邦提供)