長庚醫療財團法人落實馬來西亞醫衛合作關係

配合政府「新南向計畫」， 長庚醫療團隊深耕與馬來西亞的醫療合作案， 繼於馬來西亞吉隆坡辦理醫療器材捐贈典禮，昨日(23日) 更邀請檳城南華醫院及百匯班台國際醫療集團(Parkway Pantai)蒞台參訪交流， 並由行政中心蘇輝成副總執行長與南華醫院董事代表拿督陳有湯簽署 合作備忘錄， 雙方並研議未來由長庚醫院協助引進醫療資訊系統之具體方案。

長庚醫療財團法人與與馬來西亞的合作，除了簽訂MOU， 更落實在雙方的互動交流， 此次來訪的交流內容即著重於醫院醫療資訊系統。 蘇輝成副總執行長表示， 馬來西亞政府近年積極推動導入電子病歷系統， 在各大私人醫院也致力發展醫療資訊系統(Healthcare /Hospital Information System，簡稱為HIS)。長庚醫院擁有完整的資訊化系統， 今年度更通過HIMSS EMRAM七級電子病歷國際認證， 成為全台灣第一家獲得此認證之醫療機構，在資訊管理有卓越成果， 故吸引馬來西亞合作夥伴前來觀摩，並進一步討論未來合作模式。

除了針對醫療資訊系統進行交流外， 長庚醫院也落實馬來西亞醫衛計畫中另一項重要主軸—人才培訓， 昨天特別安排了骨科、泌尿科、腫瘤科、腎臟科、 神經內科及內分泌暨新陳代謝科之專科人才進行代訓座談會， 簡介各專科可提供的代訓內容及回答代訓相關作業等問題， 雙方交流熱烈。除了馬來西亞， 長庚醫院也將持續提供世界各地醫療專業人員之代訓， 藉由優秀專業的醫療向世界各地宣傳台灣。

為促進台馬間更緊密的醫衛交流合作， 長庚醫院不斷透過活動的參與及辦理， 將台灣醫療形象與特色推廣至馬來西亞，如本(7)月5- 6日在檳城國際會展中心的「臺灣形象展健康產業形象館」， 即由嘉義長庚神經外科楊仁宗副院長領軍，偕同體系特色醫療項目， 以高雄長庚質子治療及嘉義長庚三叉神經痛治療為推廣重點， 活動兩天吸引多家業者洽談合作，並有100多位民眾至現場諮詢。 「手術中即時影像導航系統及電腦分析定位新技術」 亦於星洲日報同步刊登，報導一出獲得廣大迴響， 已有10多名馬來西亞民眾來信表示已深受三叉神經痛困擾多年， 想瞭解更多治療細節，透過醫護人員說明， 部分病人已確定安排來台就醫。

蘇輝成副總執行長表示，長庚積極配合政府政策， 將持續把台灣醫療軟實力在馬來西亞深耕發展，辦理專業研討會、 病友新知分享會及產業座談會等各項活動， 與當地專業人士及民眾互動，並提供台灣醫療相關產業之展示平台， 介接台灣廠商與當地機構，協助帶動醫療產業鏈之發展，協助提升當 地醫療水平進而促進當地民眾健康福祉。