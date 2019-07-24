【私菸案疑點重重】載菸5貨車確屬總統府 50人涉「團購」陸續約談

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國安局利用蔡總統出訪夾帶大量香菸入境案，涉案的張恒嘉、吳宗憲中校，已被台北地檢署收押禁見。吳宗憲還交出一份50人的團購名單。

據了解名單中的人，包括總統府、國安會、國安局，還有國安單位以外的「貴婦團」成員，檢調近日將約談到案。至於華航內部經手人，也在下波約談名單之列。

總統府發言人丁允恭今(24)日下午在總統府記者會上說，蔡總統昨已召集秘書長陳菊及國安會秘書長李大維會商，將進行內部行政調查。

《自由》報導，國安會逐一清查後，確認會內人員並未參與「團購」，僅有司機工請託購買「個位數」菸品。國安會人員也說，國安會是總統政策幕僚及諮詢機構，負責政策協調，而非處理例如總統出訪及返國作業，自然不可能捲入所謂「團購」菸品事件。

此外中央社引述時代力量立委黃國昌今(24)日說，經查證發現正如國安局所言，5輛到桃園機場載走私菸品的貨車，確實是總統府的。

總統府發言人丁允恭今表示，當日車輛由總統府侍衛室統一調度，包含特勤中心、侍衛室與府方借用的車輛。至於是由誰簽核派車，因細節涉及司法調查部分，由司法機關說明。

針對華航的責任，黃國昌說，華膳空廚違反關稅法的授權辦法，他質疑關務署什麼時候要開罰。若依關稅法罰則，因為是很久以前訂的，只處新台幣6000元以上3萬元以下罰鍰，完全沒有嚇阻效果。

黃國昌說，華膳空廚已證實欠缺自主管理能力，關務署應廢止華膳空廚自主管理許可，未來由海關按照一般規定處理。

他說，華航依照菸酒管理法，銷售5條以上菸品要有菸酒許可業執照，華航明知沒有執照，為何還賣給這些人。國家的制度不能因為華航擺爛，就把規範棄之如敝屣，國庫署應說清楚。

至於華航的刑事責任部分，黃國昌還說，外界關注是不是只有這次。而最確切、直接的證據就是華航的電磁紀錄，連總統蔡英文也下令要徹查到底，但檢方還不採取作為保全證據。「請問是在等什麼？」是調查局不願作為，還是台北地檢署要調查局緩一緩。

黃國昌指出，有媒體用來路不明的資料，把過去買菸的數量登出來。他公開呼籲林佳龍把數據攤在陽光下，交通部也應組成行政專案調查小組對華航進行行政調查，要求華航公開所有資料。

此外私菸案國安人員鉅額刷卡過關，遭質疑是否為先繳後刷的類洗錢手法，金管會銀行局今天表示，根據信用卡防制洗錢規定，信用卡異常的溢繳款項的確列為一個洗錢的態樣，但目前還在調查中。

涉案的國安局人員吳宗憲，其所持玉山信用卡，竟可刷過新台幣645萬元，被質疑是否為先繳後刷的類洗錢手法。

中央社引述金融監督管理委員會銀行局表示，根據信用卡業務機構防制洗錢相關規定，銀行若發現客戶無正當理由且與收入不相當的溢繳金額超過新台幣50萬元，必須申報調查局。

針對異常溢繳款，玉山銀行是否有風控不當，銀行局官員表示，目前都還在調查當中。

銀行局官員表示，一般來說，如果持卡人平常沒刷這麼大筆金額，突然要刷個上百萬，銀行一定會詢問是否為本人交易或者是否為風險交易，就算銀行檢視完發現完全沒有問題，調查局還是會檢視其正當性。

官員表示，一旦確認有疑似洗錢的交易，就會移給洗錢防制相關調查單位或警察局，最後才由檢察官決定是否起訴。