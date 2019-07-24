台泰關係進展　駐泰處設置台灣泰國高科技展示中心

為配合我國政府新南向政策，駐泰國代表處新館於整建之初即規劃設置「高科技展示中心」，做為台灣與泰國高科技產業建立鏈結、發掘商機及創新合作的平台。高科技展示中心已正式啟用，無償供台灣產官研學各界來泰展出先進創新科技產品，以吸引泰國各界及台商來處觀摩我國高科技進步實況，成為宣介台灣科技軟實力的窗口。

駐泰國代表處將持續廣邀台灣各部會轄下高科技研發智庫提供尖端產品展出，目標展品主要為能展示我國高科技產業創新前衛之各類別產品或服務、「新南向國家」市場具有利基之產品，以及運用高科技呈現我國文化之設備及裝置。

高科技中心啟用後首場展示會將由台灣亞洲矽谷計畫執行中心、資策會及藍海加速器邀集具代表性的台灣新創科技廠商如經緯航太、禾生科技、一碩科技、智頻科技、聯騏技研等來泰，於7月24日聯合舉辦「台灣創新科技展」，透過各項展品呈現台灣在無人機、智慧農業、物聯網、人工智能、智慧交通等各項新創領域的高端發展。

駐泰國代表處亦將安排展示會說明及商機媒合會，擴大參展廠商與泰國相關產業交流及合作機會，並透過代表處的產業交流平台、新創企業交流平台、台商技術服務平台、台泰教育交流服務平台及台泰粉絲頁等加以宣傳。

駐泰國代表處將持續洽邀台灣新創科技的相關產業、研究中心、大專院校於高科技中心策展，期將我國新創產業及研發成果推展至泰國各界，並與當地需求進行商業媒合，提升我國新創產業在泰國及東南亞市場的動能。