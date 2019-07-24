帝吧出征笑到往生　中國網友發起征服香港連登論壇　反遭起底「被參軍」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）香港反送中抗議遊行愈演愈烈，有中國網民在百度貼吧的「帝吧」討論版上發起出征活動，號召進攻在香港「連登」論壇，號召人物卻反遭香港網友起底，個資、銀行帳號連同餘額、甚至高考考幾分都被公開出來，個資還被拿去報名參軍。

帝吧過去曾以「帝吧出征，寸草不生」為口號，動員大量中國網民，對台灣總統蔡英文的臉書等進行洗版，內容不外乎反對台獨或是替共產黨歌功頌德等無稽言論。然而，過去因為不習慣牆外的世界，反被PTT網友詐騙錢財，被譏笑是「帝吧出征，笑到往生」。

近日，帝吧網民再度號召，已以大量簡體字留言洗版香港民族陣線、民間人權陣線的臉書，隨後又揚言要在昨日（23）攻克在反送中活動中扮演重要協調角色的「連登」論壇，卻在出征時間之前臨時喊卡。

根據《香港經濟日報》報導，香港網友高效地肉搜出「帝吧」重要成員的個資，包括真實姓名、真實長相、身份證號、住址、手機號碼、通訊軟體、銀行帳號和帳戶餘額等，甚至連高考（大學入學測驗）考幾分都知道。有人甚至個資被拿去報名參軍，志願加入「艱苦軍區」部隊，宗教信仰還被填入「伊斯蘭教」，從號召出征變成被真的出征了，令香港及台灣網友又再一次「笑到往生」。



帝吧重要成員個資全數遭公開（擷自連登）



個資被使用來志願參軍，宗教更被填入伊斯蘭教（擷自連登）

《香港經濟日報》指出，中國網路一切都實施實名制，任何企業組織都可以輕鬆獲取個資，更難保不會有惡質公司出售用戶個資。結果便是，肉搜起底有如拔地瓜一樣，一拔就能將整串資料拔出，該事件也反映中國對隱私嚴重欠缺保障。

帝吧上的受災戶雖然貼文表示考慮報警處理，卻反遭其他網民勸退，指報警反而會自認「翻牆」罪，格外諷刺。