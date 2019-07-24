總統府宣布新任國安局長　退輔會主委邱國正臨危受命

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，國家安全局長彭勝竹22日請辭獲准。總統府今(24)日召開記者會宣布，遺缺將由行政院退輔會主委邱國正接任。

國安局人員傳出利用總統出訪勤務，走私達9800條菸品，引起人事地震。彭勝竹22日請辭局長獲准，總統府發言人丁允恭今下午召開記者會，宣布由退輔會主委邱國正接任國安局長。

中央社報導，現年66歲的邱國正曾任國防部參謀總長，民國106年4月屆齡退伍，是國軍留美將領之一。

此外，邱國正曾入選美國陸軍戰爭學院名人堂，創下中華民國軍官獲選入美國戰爭學院名人堂的首例，邱國正去年8月30日接受美國戰爭學院表揚，能力備受肯定。

陸軍出身的他治軍嚴謹，在蔡政府任內先後歷經參謀總長、退輔會主委等要職，主委任內處理棘手的年金改革，作風正派、認真，深獲高層信任，此時接任局長一職，可說臨危受命，挑戰艱鉅。

國安局是由軍、警、文職人員所組成的單位，必須經常溝通協調，加上國安體系接連出包，被各界認為是長年積弊。接下來是大選年，國安局肩負維安重任，以及面對中共對台進逼，都是身為情報龍頭的國安局艱鉅挑戰。

邱國正詳細學經歷如下:(資料來源: 退輔會官網)

學歷：

民國065年 陸軍官校45期

民國078年 三軍大學陸軍指揮參謀學院

民國084年 三軍大學戰爭學院

民國088年 美國陸軍戰爭學院

經歷：

民國089年-091年 陸軍裝步第373旅旅長

民國091年-094年 陸軍總司令部作戰署署長

民國094年12月-095年10月 陸軍第六軍團副司令

民國095年11月-098年06月 國防部參謀本部作戰次長

民國098年07月-100年04月 陸軍第六軍團指揮官

民國100年05月-101年08月 後備司令部司令

民國101年09月-103年07月 國防大學校長

民國103年08月-104年01月 國防部軍備副部長

民國104年01月-105年11月 陸軍司令

民國105年12月-106年04月 國防部參謀本部參謀總長