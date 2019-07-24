南港老爺行旅邂逅小日子「這天，讓我手護你」貼心開跑

今夏最浪漫的節日即將到來，七夕情人節也不再只是情人專屬的節日，南港老爺行旅與小日子首次跨界合作，推出「這天，讓我手護你」住房專案，歡迎旅人帶著你想守護的對象，過一個簡單、文青又貼心的小日子。即日起至7月26日前預訂專案，並於7月19日至8月11日期間入住享不分平假日早鳥優惠價NT$5,999起，內含風格客房或行旅套房住宿乙晚、自助式早餐、小日子護手霜兩條及紅酒乙瓶。

南港老爺行旅不僅僅是個設計旅店，而是個充滿當地歷史故事與人文藝術的旅人休憩地，更是台灣藝術家與設計師的發展平台。今年七夕情人節與台灣文青品牌代表「小日子」攜手合作推出七夕限定住房專案，將帶你入住荷蘭設計團隊Mecanoo規畫的風格客房及行旅套房，寬敞明亮且活潑的房間設計，使旅人與另一半能盡情享受屬於你們的私人空間，並附贈淡雅清新香及溫潤木質香兩款小日子護手霜，為旅程中點綴了驚喜回憶，晚上再與旅伴輕酌一杯紅酒，聊聊你們走過的城市、去過的場景以及一起渡過的日子，就是這樣簡單、幸福且有溫度的情人節。

即日起預購享七夕早鳥限定優惠，風格客房售價為NT$5,999元，行旅套房為NT$6,999元，再享SOFT KITCHEN的自助式早餐，以義法料理為核心並精選南港在地有機蔬菜呈現於料理中，跟著老爺在這特別的日子裡，住得舒適，也吃得健康。