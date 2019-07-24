【影】港警驅散上環抗議民眾　竟未警示即從天橋上開槍

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）港媒now新聞台週日（21）於上環取材時，發現香港警方竟然在未舉黑旗的情況下，由天橋上對底下遭驅散的民眾開槍，並公開影片為證。

21日晚間9時半，警方開始以武力驅散抗議民眾，中區警署外的天橋上，有速龍小隊成員，貿然對底下群眾發射橡膠彈。

香港人權監察痛批，721當晚警員的作法與612抗議相比，有過之而無不及，完全無法接受。總幹事羅沃啟指出，在天橋上開槍無法讓民眾先看見警方警示，且居高臨下的角度顯然不是瞄準腳步，有違警方動用武力的準則，予以嚴厲譴責。

另外，該影片中，仍然可見港警在開槍後才補舉旗警示，暴力對待媒體記者，且未配戴委任證等。

多項過去一個月遭市民團體批評的缺失，至今仍不見港警有所改善。加上同一時間元朗、上水圍警署「落閘（拉下鐵門）」拒絕民眾報案，傳民眾撥打緊急服務專線999也遭掛斷，待元朗襲擊事件發生許久後警察才姍姍來遲，又僅稱其為居民衝突、未見武器，且消極辦案、至今僅逮捕6名白衣暴徒，警方更被輿論懷疑與黑社會串通合作。

香港警察不斷的惡行已令民眾對其喪失信心，信譽一落千丈，如今已難再以「磨心（夾心）」之說辭卸責。不只是民間對成立獨立調查委員會檢討港警暴行的呼聲愈來愈高，連英國外交官員也在議會中呼籲港府盡早成立獨立調查會，以挽回港府所剩無幾的信譽。



721警方上環驅散示威者未有示警橋上開槍（嵌入自 now新聞 官方YouTube頻道）