華國品月 蛋黃酥香圓舞曲　經典中秋禮盒　匯集人氣點心

中秋佳節品味賞月，台北華國大飯店每到佳節總讓饕客想起顆顆飽滿、晶亮酥香的【蛋黃酥禮盒】，內含整顆軟潤馥香的「宋記油心蛋」更顯誘人，每盒12顆精緻盛裝，送禮大方自食更好（NT$780 /盒）；大小朋友都喜愛的【綜合布丁】（NT$420 /盒）與【日式冰麻糬】（NT$390 /盒）端午推出時造成搶購，這回同樣每日限量手工製作，敬請及早預訂。

甜點遊戲烘焙自製的【蛋黃酥禮盒】選用上等紅豆，慢火熬煉出綿密烏沙內餡，搭配鬆、軟、馥郁的「宋記糖心蛋」及口感多層次的香酥餅皮，連年熱賣，實為華國中秋經典滋味。【綜合布丁禮盒】以日式手工技法交織鮮奶雞蛋，加入晶亮滑順的琥珀焦糖精心焙烤，奶蛋濃郁且柔滑香Q；另一款搭配法國鮮奶油與馬達加斯加原裝香草條的法式布蕾，口感慕斯香綿，每組2口味、各3入，售價NT$420。

帝國會館長賣的筵席大福【日式冰麻糬禮盒】，以Q軟麵皮手工包覆顆粒香綿蜜紅豆，與口感添香的花生角，收口前再填入豐滿濃滑的鮮奶油，冷凍後猶如冰淇淋般的冰爽滋味，在唇齒間沁涼蹦開，每盒9入，售價NT$390。

同時推出佳節用餐必備【醬臨帝國禮盒】，以主廚自製干貝XO醬搭配紅油香辣醬（NT$700 /盒），鮮香麻辣，風味十足。深獲好評的帝國牛肉麵、酸菜白肉麵冷凍禮盒（每盒2份入，售價NT$580）與華國頂級養生禮盒，華國3A極品即食燕盞、祖傳滴雞精、T8東方燕窩等亦持續精裝上架，為消費者傳達重情的貼心伴手禮。