解放軍會否介入香港近日事件？ 中國國防部發言人暗示：《駐軍法》有明確規定

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國國務院新聞辦公室今(24)日早發表《新時代的中國國防》白皮書，其間有記者問國防部新聞發言人吳謙，關於香港近日示威情况。國防部如何研判香港近期的示威活動和警民衝突，以及「港獨」勢力是否正在抬頭等。



吳謙表示，他們密切關注香港形勢發展，特別是7月21日發生示威遊行和暴力事件，以及激進份子衝擊中聯辦。港澳辦已就事件回應，稱部分示威者挑戰中央政府的權威，觸碰一國兩制的原則底線，絕對不能容忍，東方之珠不能玷污。

至於國防部會如何處理香港目前形勢，吳謙沒有正面回應，僅稱「在駐軍法第3章第14條有明確規定」，似在暗示必要時解放軍可派兵協助維持香港治安。

《駐軍法》完整名稱為《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》，第3章第14條內容如下：