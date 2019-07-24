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解放軍會否介入香港近日事件？ 中國國防部發言人暗示：《駐軍法》有明確規定

發言人吳謙沒有正面回應，僅稱「在駐軍法第3章第14條有明確規定」，似在暗示必要時解放軍可派兵協助維持香港治安。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/24 14:57

右為中國國防部發言人吳謙 (美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國國務院新聞辦公室今(24)日早發表《新時代的中國國防》白皮書，其間有記者問國防部新聞發言人吳謙，關於香港近日示威情况。國防部如何研判香港近期的示威活動和警民衝突，以及「港獨」勢力是否正在抬頭等。

吳謙表示，他們密切關注香港形勢發展，特別是7月21日發生示威遊行和暴力事件，以及激進份子衝擊中聯辦。港澳辦已就事件回應，稱部分示威者挑戰中央政府的權威，觸碰一國兩制的原則底線，絕對不能容忍，東方之珠不能玷污。

至於國防部會如何處理香港目前形勢，吳謙沒有正面回應，僅稱「在駐軍法第3章第14條有明確規定」，似在暗示必要時解放軍可派兵協助維持香港治安。

《駐軍法》完整名稱為《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》，第3章第14條內容如下：

香港特別行政區政府根據香港特別行政區基本法的規定，在必要時可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。

香港特別行政區政府的請求經中央人民政府批準後，香港駐軍根據中央軍事委員會的命令派出部隊執行協助維持社會治安和救助災害的任務，任務完成後即返回駐地。

香港駐軍協助維持社會治安和救助災害時，在香港特別行政區政府的安排下，由香港駐軍最高指揮官或者其授權的軍官實施指揮。

香港駐軍人員在協助維持社會治安和救助災害時，行使香港特別行政區法律規定的權力。
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