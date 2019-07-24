中國國防白皮書批美破壞戰略穩定　再嗆台獨、藏獨、疆獨

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國國務院新聞辦今(24)日發表《新時代的中國國防》白皮書，形容當今世界正經歷百年未有之大變局，國際安全面臨的不穩定性、不確定性更加突出，世界並不太平。



白皮書全文約2.7萬字，在提到台灣時，除抨擊民進黨當局「頑固堅持」台獨分裂立場，拒不承認「體現一個中國原則」的「九二共識」，還加緊推行「去中國化」漸進台獨。又指台獨分裂勢力及其活動，始終是台海和平穩定的最大現實威脅，是「和平統一」的最大障礙。

白皮書強調，

我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數“台獨”分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。 如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價，堅決予以挫敗，捍衛國家統一。

除了反對和遏制「台獨」，白皮書也提到要打擊「藏獨」、「東突」（疆獨）等分裂勢力，以保衛「國家主權、統一、領土完整和安全」。

另一方面白皮書中也指出，國際戰略競爭呈上升之勢，美國調整國家安全戰略和國防戰略，奉行單邊主義政策，挑起並加劇大國競爭，大幅增加軍費投入，加快提升核、太空、網絡、導彈防御等領域能力，損害全球戰略穩定。

至於亞太安全形勢總體穩定，但國家安全面臨的風險挑戰不容忽視。

至於所謂「新時代中國防禦性國防政策」，白皮書指出，中國的社會主義國家性質，走和平發展道路的戰略抉擇，獨立自主的和平外交政策，“和為貴”的中華文化傳統，決定了中國始終不渝奉行防禦性國防政策。

而堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，則是新時代中國國防的根本目標。其特徵是「堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍」。

24日國務院記者會現場為記者準備的國防白皮書 (美聯社)