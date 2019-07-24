抗藥性瘧疾蔓延東南亞 一線藥物治療失敗率創新高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）研究人員警告，引發瘧疾的寄生蟲出現具有多重抗藥性的菌株，正在東南亞各地蔓延，造成一線用藥的治療失敗率「高的驚人」，情況令人擔憂。

研究人員22日在《刺胳針傳染病期刊》（The Lancet Infectious Diseases）發表2份報告指出，在泰國、越南和柬埔寨部分地區常見的瘧疾寄生蟲惡性瘧原蟲，有8成已對2種最常用的抗瘧藥產生抗藥性，導致治療失敗率之高。

治療瘧疾的首選方案是使用青蒿素（artemisinin）和哌喹（piperaquine）雙管齊下，但研究人員發現惡性瘧原蟲已發展出的抗藥性，並在東南亞地區擴散，從柬浦寨蔓延到寮國、泰國以及越南等地。

在維康桑格研究院（Wellcome Sanger Institute）和牛津大學（University of Oxford ）從事研究的報告主要共同作者米歐托（Olivo Miotto）表示，研究結果顯示，自2015年以來，東南亞的惡性瘧原蟲多重抗藥性問題已嚴重惡化，這結果著實令人擔憂。

米歐托還說，這個具高度抗藥性的寄生蟲菌株，有辦法入侵新的地區，並產生新的基因特性。

根據世界衛生組織的統計，全球每年有超過2億瘧疾病例，40萬人因此病死亡，其中多數為非洲兒童。米歐托警告，若這種寄生蟲蔓延到非洲，後果非常可怕。