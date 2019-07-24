提升農產品附加價值　台東場開發木虌果蜜餞

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為減少農產廢棄物，提高其經濟價值，台灣區農業改良場透過全果利用，開發台灣原生木虌果的副產物-木虌果蜜餞。由於台東地區地理環境適合發展觀光休閒農業，該場期望透過特色作物木虌果紅色風潮的興起，帶動當地農業觀光發展。

台東場表示，目前台東地區原生木虌果栽培面積約10公頃，屬於新興特色作物，木虌果(Momordica cochinchinensis L.)假種皮含有豐富的植化素，如類胡蘿蔔素的茄紅素與β-胡蘿蔔素。

目前均著重於假種皮取得及其利用，假種皮色澤艷麗且於稀釋與加熱後，仍可呈現紅色或亮橘色，具有雌雄異株的特性，生長勢強健，搭配所研發之隧道式棚架栽培技術，可有效提高年產量達2倍以上。

成熟果實中果肉約占36%，取出假種皮後，剩餘果肉及果皮，不論在外國產地如越南、泰國，或本土業者，多將其廢棄而不予利用，依台東地區栽培面積估算，廢棄物重量約為36公噸，相當可惜。預估本技術上市後，可再大幅提升木虌果加工利用價值。因此，他們選擇適當熟度約7至8分熟的果實，進行蜜餞製作開發。

木虌果果肉微帶苦味，隨成熟度不同，苦味亦有差異，因此蜜餞製作時，可利用殺菁、糖漬及檸檬或百香果調味糖液，來調整風味。蜜餞製作流程可分為去皮及切塊、殺菁、糖漬、乾燥及成品，最後是包裝及儲藏。成品使用鋁箔或不透氧材質包裝，儲藏於室溫者，有效期限為2個月，儲藏於4℃時，有效期限可達6個月以上。

木虌果蜜餞成品。(照片來源：台東農改場)

木虌果。(照片來源：台東農改場)