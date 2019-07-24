香港親中議員何君堯疑勾結黑道　直播間竟斥鄉土派朱凱廸「人渣」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）7月21日（週日）是香港民眾抗爭至今最黑暗的一夜，上環警方未經警告即對抗議人士開槍，而元朗則發生白衣黑道人士無差別襲擊民眾，新界警方卻置若罔聞的駭聞。

素來與中聯辦來往密切的「西環契仔（中聯辦乾兒子）」議員何君堯，於21日當晚被拍攝到，與施暴的白衣人士握手，更言語慰勞施暴人士「辛苦了」，甚至稱讚「你們是我的英雄」。

This video circulating is of Junius Ho, the former president to of the HK law society and a lawmaker shaking hands with the people waving China flags in Yuen Long pic.twitter.com/Q2kXeg03y1 — Pak Yiu (@pakwayne) July 21, 2019

何君堯早在17日時，便發表言論，促警方拒發「不反對通知書」，以壓制所有合法抗議活動。在元朗襲擊事件後的22日，更出言要鄉親組織起來「保家衛鄉」，把抗議者打得「片甲不留」。

昨日（23），何君堯應香港電台視點31之邀，與宣揚「光復元朗」的土地正義聯盟議員朱凱廸在直播節目上辯論。發表過煽動暴力的言論的何君堯，於節目中不斷拍拉朱凱廸，要求朱議員對著鏡頭「呼籲停止一切光復行動」，並不斷以嗓門壓制朱議員及主持人的反論，強硬將光復行動與暴力連結。

到節目尾聲，朱凱廸強調只要政府一日不回應市民訴求，市民的抗議活動就不會間斷，並重申五大訴求，包含「釋放所有被捕人士」。不料，何君堯卻突然大聲怒斥朱凱廸「想做DPP（台灣的民進黨）」，稱朱議員將暴力帶進議會及社區，乃至人身攻擊「你簡直是個人渣」，然後拍桌、甩麥、走人。

臨走前，何還補上一句「你不配做我們的議員」，卻被電台幕後員工反斥「你也不配！」被問及是什麼人時，員工大聲說道「我是這裡的員工，我也是一名香港選民。」朱凱廸自始至終則保持冷靜態度，從抗議者的訴求點出發，站穩立場並未退讓。

何君堯種種言行，引起港人不滿。22日荃灣辦事處被毀，23日天水圍及屯門辦事處也被丟雞蛋、灑冥紙。另外，更傳出何家祖墳遭破壞並以黑漆噴上「官黑勾結」等字樣。

不過，由於新界圍村路徑複雜隱蔽，外人根本無從尋得當地山郊中的祖墳。元朗一事後，更難想像有人敢明目張膽地拿著傢俬工具，冒著被地頭蛇發現的風險，前往破壞祖墳。網友揣測，要不就是自導自演，要不就是官黑勾結卻在報酬、警方事後逮捕若干人士等環節上反目成仇，不過未有定論。

另外，賽馬會、嶺南大學、香港大學法律系等，紛紛出來澄清何氏的言論無法代表該組織，並程度不一地譴責何氏鼓吹針對平民的暴力行為，賽馬會甚至撤銷何君堯會籍。