香港親中議員何君堯疑勾結黑道　直播間竟斥鄉土派朱凱廸「人渣」

(台灣英文新聞/高梓根 綜合外電報導)7月21日(週日)是香港民眾抗爭至今最黑暗的一夜,上環警方未經警告即對抗議人士開槍,而元朗則發生白衣黑道人士無差別襲擊民眾,新界警方卻置若罔聞的駭聞。

素來與中聯辦來往密切的「西環契仔(中聯辦乾兒子)」議員何君堯,於21日當晚被拍攝到,與施暴的白衣人士握手,更言語慰勞施暴人士「辛苦了」,甚至稱讚「你們是我的英雄」。

This video circulating is of Junius Ho, the former president to of the HK law society and a lawmaker shaking hands with the people waving China flags in Yuen Long pic.twitter.com/Q2kXeg03y1