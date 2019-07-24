別說軍售無用　《產經》稱坦克是解放軍的創傷

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）近期，美國批准包含108輛M1A2戰車的對台軍售案，相當然爾地引來中國的強烈反對，但日媒《產經新聞》軍事專欄作家岡田敏彦稱，中國曾經在登陸金門時嘗到坦克的苦頭，坦克甚至可以說是解放軍的「創傷（trauma）」。

本次出售的M1A2戰車所屬的M1系列，在波斯灣戰爭、科索沃戰爭、伊拉克戰爭等戰事中大展身手，被認為是最強的戰車車種之一。對於本軍售案，《產經》甚至以「禍不單行（弱り目に祟り目）」來形容中國的處境。

根據英國國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）的數據，中國陸軍擁有第三世代主力戰車約3390台、第二世代約400台。坐擁如此龐大數量的戰力，為何會對區區百餘台的軍售案，反彈如此劇烈？《產經》專欄指出坦克曾是令解放軍攻台失敗的主因之一。

1949年，共產黨軍在中國大盛，氣勢如虹，準備度過海峽進攻台灣。攻下廈門後，解放軍的下一個目標便是兩公里外的金門，原預計分兩波投入共2萬人的兵力，以圖2日內佔領金門。

1949年10月25日凌晨2時許，解放軍第一波約9千人的攻勢，搭乘木製帆船襲來，突破金門守軍薄弱的海防線，快速深入內陸。然而，孤軍深入遂成強弩之末，反中甕中捉鱉之計。

當時解放軍欠缺渡海能力，僅能運送步兵而無法將裝甲車隊等輸送上岸，第一波攻勢遭到三輛美製M5A1為主力的守軍的猛烈反擊，全軍遭殲滅或俘虜。解放軍之後的兩波攻勢也無力扭轉局勢，史稱「古寧頭戰役」。

時至今日，解放軍必定瞭解，若是要成功登陸，首先要能夠將裝甲部隊的軍力投入搶灘作戰中。暫且只論陸面作戰，《產經》專欄指出，M1A2便是設計來對抗其他戰車的，其強大的攻擊力及防禦力在前述多場戰爭中，已經獲得驗證，《產經》更以最強的「矛盾」這一典故來形容M1系列戰車。

《產經》專欄稱M1A2的配置，大幅提升台灣守衛本島的能力，無疑對中國的戰車部隊構成相當大的威脅。