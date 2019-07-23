台街頭塗鴉藝術家美國揮毫　台灣味玻璃現身停車場

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）「長灘 POW! WOW!藝術節」聚集美國、比利時、杜拜等國藝術家，台灣塗鴉藝術家DEBE也前往當地揮毫，將創作融入長灘市風景，自即日起至28日在加州長灘市登場。

「第五屆長灘POW! WOW!藝術節」（POW! WOW! Long Beach）展開為期一週的藝術盛宴，齊聚美國本地，以及來自日本、比利時、杜拜、墨西哥等國超過20位藝術家。

今年，在文化部及駐洛杉磯辦事處台灣書院的支持下，更首度邀請台灣塗鴉藝術家DEBE參加，將創作融入長灘市風景，為公共空間注入嶄新活力。

文化部表示，台灣塗鴉藝術家DEBE擅長使用噴漆創作，作品深受美式塗鴉狂野風格(Wild Style)影響，融合抽象幾何與自然元素，曾受邀至倫敦、香港、北京及美國其他城市參與街頭塗鴉及展覽，此次將在長灘市內Long Beach Convention Center停車場現地創作。

藝術家DEBE也於臉書上分享目前在長灘進行中的創作，提及「畫了台灣人小時候家裡都有的東西」，網友紛紛猜對他畫的是「小時候的玻璃窗」、「窗花」。

「長灘POW! WOW!藝術節」屬於國際藝術組織「POW! WOW!」全球系列活動的一環，該活動自2010年發源於夏威夷，每年號召藝術家以壁畫彩繪、音樂表演等活動進駐全球各城市空間，曾在台北、東京、首爾等地舉辦，今年第5度於長灘市舉行。

除了可欣賞到過去幾屆的70多幅作品，將能再親睹20多件新作品的產生。此外，活動期間也將舉辦快閃店、戶外電影院、藝術家座談、展覽及仲夏音樂晚會等一連串活動，詳細資訊請前往官方網站查詢。



DEBE進行中創作（圖/DEBE臉書）