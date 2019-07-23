快訊！超硬脫歐派出任英首相　高票擊敗現任外相

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）英國新科首相正式出爐，由上任外相和前倫敦市長強生出任，主張強硬脫歐的強生承諾，將拿出「能做到的新精神」執行決心。

先前，英國保守黨已於6月舉行黨魁選舉投票，前倫敦市長強生（Boris Johnson）票數擊敗現任外相韓特（Jeremy Hunt），今日揭曉的決選結果果真由強生坐上英相大位。

BBC報導，強生出生美國，曾於牛津大學學習古典文化，從小即有政治雄心，曾擔任過記者，父親斯坦利是英國保守黨資深成員。「硬脫歐，凖時脫歐，有沒有協議都脫歐」，是強生爭奪保守黨黨魁的口號。

ETtoday報導，強生獲得9萬2153票，大幅領先杭特的4萬6656票，當選新任保守黨黨魁。此次，宣布會於英國國會附近的伊莉莎白二世女王會議中心（QEII Centre）舉行。強生預定於24日下午，正式就任英國首相一職。

距離脫歐期限僅剩下約3個月時間，梅伊先前因為執行脫歐屢遭挫敗，於6月7日宣布辭去保守黨黨魁職務。強生承諾，將會為英國注入一股新能量，拿出「能做到的新精神」執行脫歐，同時宣傳他希望能實現的內政政績。強生總結說，「競選結束，工作開始了」，隨後離開講台，台下聽眾則予以熱烈掌聲。