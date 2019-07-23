美麗信池畔餐廳-光廊Light Café

放閃無罪的七夕情人節即將到來，美麗信花園酒店今年特別為情人愛侶們精心編織極致浪漫，推出平價奢華超值食宿專案，打造專屬回憶的幸福進行曲。

8月3日(六)、8月4日(日) 及8月7日(三)情人節當天，美麗信花園酒店二樓池畔餐廳-光廊Light Café貼心推出情人節「甜甜放閃」晚間雙人套餐只要NT$3,299+10%，即可享受頂級奢華食材與五星級歐風佳餚。此外，更祭出提升情感指數的限量超優住房折扣，凡訂位享用情人節套餐之嘉賓，消費當日憑晚宴套餐發票，僅需另支付NT$1,000元整，即可當晚入住豪華客房一晚，並含隔日2客豪華自助式早餐，完美甜蜜約會即是如此愜意成行。

●「甜甜放閃」情人節愛戀晚宴雙人套餐●

二樓池畔餐廳-光廊Light Café推出的「甜甜放閃」情人節晚間雙人套餐，提供【檬果荷蘭醬烤生蠔】韓國生蠔口感不亞於法國生蠔，口感幼滑、含有天然海水鮮味！淋上蛋香濃郁的荷蘭醬搭配新鮮檬果，解去不少奶味的厚重感，讓整體口感與味道層次更上一層。【海膽比目魚燒】比目魚旗邊肉與味噌杏鮑菇一同炙燒後，襯上新鮮海膽，奢華海味就此誕生。【碳烤精靈菇貝比生菜沙拉】生菜沙拉搭菇貝比，清爽口感讓您食慾大開。【髮絲金瓜鮑魚湯】濃郁南瓜濃湯佐上12頭鮑魚與新鮮南瓜絲，甜潤滋味搭配地完美無缺。【白蜜桃優格奶酪佐荔枝雪碧】酸甜果泥與奶酪猶如戀愛般的俏皮感受，讓浪漫愛情在口中不斷徜徉。【北海道干貝墨魚燉飯】燉煮到恰到時機的墨魚燉飯佐上北海道干貝，一口口吃得到海洋帶來的鮮甜美味。主菜二選一：【脆煎美國老饕牛襯蒜味波士頓龍蝦】選用牛肉最嫩的上蓋肉，襯上與大蒜、奶油一同炙烤的波士頓龍蝦，海陸頂級美味一次擁有。不吃牛肉的嘉賓也別擔心，主廚另外提供頂級伊比利豬獻上【鹽燒伊比利老饕襯蒜味波士頓龍蝦】。【莓果巧克力戀人蛋糕】濃郁巧克力慕斯蛋糕搭配酸甜草莓，呈現簡單卻不失華麗美味。套餐透過主廚精巧設計的視覺擺盤與豐富亮麗的味覺組合，提供嘉賓兼具視覺及味覺的感官體驗，另外再加贈粉紅氣泡酒，讓您被浪漫幸福餘韻團團擁抱。

●美麗信住一晚竟然只要1,000元整，完美共度情人節五星浪漫夜晚●

美麗信與天下有情人歡度情人佳節，除晚間浪漫情人套餐外，首次精心推出限量住房優惠，於8月3日(六)、8月4日(日) 及8月7日(三) 至光廊Light Café享用「甜甜放閃」情人節雙人套餐，憑消費發票即可用NT$1,000net當晚入住豪華客房，為戀情持續加熱，隔日還能甜蜜享用豪華自助式早餐2客(套裝原價值NT$11,110net)，甜蜜情人節就讓美麗信為您成就與另一伴的甜蜜難忘夜晚。

美麗信豪華客房，住房貴賓於入住期間皆享入住近 13坪 、挑高 3.1公尺 之時尚寬闊客房，入住期間還可免費使用活力健身俱樂部之時尚健身房、戶外溫水游泳池、舒活桑拿區，同步提供品味嘉賓面面俱到的頂級健康樂活步調。房內還提供客房寬頻上網，住宿期間房客免費停車、免費擦鞋服務、每日免費提供2瓶礦泉水等精緻休憩設施服務，與您一同分享與親密愛人共度浪漫夜的精采時分。

美麗信為熱戀中的情侶或深情夫妻譜奏一段浪漫回憶，邀請嘉賓結伴前來歡享這個值得紀念的美麗時刻，許親愛的她﹙他﹚，一個難以忘懷的愛情印記。活動詳情及訂位電洽：﹙02﹚7702-8800 #2328。