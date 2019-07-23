杜鵑好厝邊 社區聯手打造萬金杜鵑鄉

杜鵑素有「人間美西施，花中唯杜鵑」之讚譽， 且其生命力強，常見於公園綠地及分隔島，是極受歡迎的灌木。新北 市今年推動「打造萬金杜鵑鄉」計畫，將在全臺最大杜鵑花苗產地- 萬里、金山地區的公園綠地廣植杜鵑， 金山永興里和萬壽里即與農業局合作，共種植2,400株杜鵑， 聯手打造萬金杜鵑鄉。

農業局長李玟表示，萬金地區為全臺最大的杜鵑花苗產地，年產量約 600萬株，全臺道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆 由此供應，產值逾1億元，且栽培多達約300種的杜鵑品種。 為打響萬金杜鵑鄉的名號，市府與當地杜鵑花農合作， 今年將在萬金地區廣植2萬株各式杜鵑， 讓民眾四季在萬金地區都能欣賞杜鵑花開。

金山區永興里長許瑞林和萬壽里長朱陳旺， 為支持在地杜鵑產業及美化社區，帶領里民們合力整理環境， 並在農業局協助下，分別在社區內種植1,600株及800株的萬 金杜鵑，不僅讓鄰里環境更佳， 亦與市府聯手推動萬金杜鵑鄉的城市意象。永興里長許瑞林表示， 因農業局今年大力推動萬金杜鵑產業，於是社區提供場地種植杜鵑， 里民們也願意投入更多心力進行後續的養護， 一起為打造萬金杜鵑鄉而努力。

新北市一直秉持友善環境信念，永續山林保育及復育原生植物， 並積極推動萬金地區杜鵑產業創生， 協助發展智慧杜鵑栽培及杜鵑花圃體驗園區等，促進青年人口回流， 不僅讓市民朋友擁有好山、好水，更能過上好日子。