北富銀新一季LINE貼圖 第二彈「咪醬&汪星摩」系列上線

（台灣英文新聞 / 生活組報導）台北富邦銀行日前推出「 Ｊ客&P莉」企業貼圖，每日平均傳送次數竟高達150萬次！ 為滿足國人對貼圖使用的喜好，北富銀特別發表企業貼圖第二彈「 咪醬&汪星摩」系列，全新的微甜萌軟風格，讓傳情達意更對味!

北富銀表示，表情貼圖不僅使用便利， 可以快速傳達文字難以詮釋的情緒和態度， 有時更能成為言談間化解尷尬的潤滑劑，十分受到大眾歡迎。 日前北富銀配合LINE官方帳號開張同步推出「Ｊ客&P莉」 系列貼圖，當天就吸引百萬人加入好友，總計超過280萬人加入， 每日貼圖傳送次數更高達150萬次， 充分顯示出企業貼圖對用戶的號召力。

為滿足大眾溝通需求，讓貼圖成為用戶日常交流的最佳夥伴， 北富銀全新設計「咪醬&汪星摩」貼圖系列，運用「二次創作」 概念， 把北富銀最受歡迎的Ｊ卡日本娃娃及達摩的卡面圖案進行創意衍生， 將日本娃娃繪製出天真無邪的「咪醬」， 以及可愛的鬆獅犬身穿達摩外衣，化為動作逗趣的「汪星摩」， 透過雙方的互動和充滿童趣的軟萌畫風，為使用者傳遞豐富的情感。

這次「咪醬&汪星摩」貼圖涵蓋了許多生活主要場景， 不僅有使用率最高的日常用語如「早安」、「謝謝」、「OK」等， 還結合上班族需求設計了「約吃飯」、「有空嗎」、「我想靜一靜」 等好用圖案。此外，配合暑假到來，貼圖中也充滿濃郁的盛夏氣息， 「咪醬」身穿草帽、草裙漫步海灘的場景，搭配韓國好友「歐巴」 的友情演出，讓人忍不住萌生「好想去日韓玩一玩」的念頭！

為了回饋廣大愛好北富銀LINE官方帳號的好友， 在下載超可愛貼圖「咪醬&汪星摩」的同時， 北富銀也規劃了一系列的活動，希望讓好友感受到最有趣、最甜蜜的 7、8月，包括7/23、7/24限時兩天抽「超犀利趴10演唱 會」門票快閃活動，以及7/25展開的「七夕禮物大調查」， 將邀請好友們一起票選最想要的情人節禮物， 還有機會參加刮刮樂把好禮帶回家！活動詳情請關注北富銀 LINE官方帳號訊息。