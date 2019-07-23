雲嘉嘉南「無現金大學生活城」　多元支付魅力無現

中華電信自107年6月開始，在經濟部工業局指導下，參與「 智慧城鄉生活應用補助計畫」，配合嘉義縣、雲林縣、 嘉義市及台南市等四縣市政府的推動需求， 並與四縣市各一所大學合作，執行「無現金大學生活城」計畫， 透過提供多元行動支付的完善服務， 並結合物聯網及大數據的相關技術，推廣各地店家及民眾使用， 來落實智慧城鄉的理念，希望讓各行各業的店家以及顧客有感， 輕鬆完成便利的無現金交易。

台灣自從推廣行動支付以來，大都是北部都會區使用率較高， 因此，嘉義縣政府於107年向經濟部工業局提案， 同時聯合雲林縣、嘉義市及台南市等三縣市政府共襄盛舉， 一起推動多元行動支付在南部地區的應用更加普及化， 同時也特別重視所有校園師生經常有許多需要繳費、 收費或消費的需求， 但往往因為是使用現金而衍生出部份作業流程並不十分便利之問題， 於是先從大學及周邊生活圈與商圈開始推廣多元支付，而提出「 無現金大學生活城」計畫構想及相關推展規劃。

藉由雲嘉嘉南四縣市政府以及學界與業界跨領域攜手合作， 致力於貫通校園智慧生活場域，養成學子行動支付相關習慣， 培育行動支付與數據分析的金融跨界與跨業人才， 提升台灣在金融科技的發展速度與力道。 中華電信相關團隊執行本計畫已逾一年，成果斐然，故於108年7 月23日上午10點起，假嘉義縣政府人力發展所(創新學院)舉辦 「多元支付魅力無現」成果發表活動暨記者會， 會中邀集雲嘉嘉南四縣市政府首長或代表與相關單位佳賓、 以及各行各業店家一起參與，期望透過政府力量，媒合在地商家， 運用業界相關智慧技術， 提供大學生活圈更方便的多元支付整合服務。

成果發表活動中，中華電信展示介紹了多元支付整合端末機， 整合信用卡(VISA、MasterCard、JCB)、 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Hami Pay、悠遊卡、一卡通、愛金卡、TW Pay、街口等支付工具， 解決學生消費人潮造成現金交易流程較費時之不便， 提升店家整體營業效能，滿足消費者使用多元支付之需求。

在全球非現金支付快速發展時代， 本計畫的無現金多元支付之推廣應用， 是我國邁向更國際化必須面對的趨勢之一。中華電信希望能夠整合最 新智慧支付科技，提供更便利、更安全、 更快速及更完整的無現金交易解決方案，貼近各地民眾的生活， 且融入到大家經常能夠實際體驗的消費情境當中， 促成各行各業店家及顧客的雙贏局面。