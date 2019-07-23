第五屆氣候變化及永續發展研習會 深化台灣和國際夥伴關係

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）第五屆「2019氣候變化及永續發展研習會」今(23)日在台北盛大開幕，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，研習會以「深化夥伴關係」為年度主題，期待透過兩天的課程研習，促進產、官、學、研與社會公民交流對話與互動，創造更多改變台灣與國際的永續行動。

簡又新還說，自《巴黎協定》及聯合國《永續發展目標》(Sustainable Development Goals,SDGs)通過並生效後，國際間對SDGs各項目標的關注，已經成為我們這個世代在討論發展議題時不可或缺的「新常態」框架。

他還說，蔡英文總統這兩週以「自由民主永續之旅」出訪，說明永續發展的價值，就是台灣價值，宣示我們將依循聯合國「永續發展目標」，為友邦和世界帶來更大的貢獻。而在這SDGs的17項目標中，第17項深化夥伴關係，更是其中的重中之重──唯有透過各重要利害相關者共同協力合作，才能真正加乘、發揮綜效。

由外交部主辦，台灣永續能源研究基金會與台灣企業永續研訓中心共同執行的研習會，今年的報名人數再創新高，從2017年146人到2019年的260位，總成長率達1.78倍。

「2019氣候變化及永續發展研習會」兩天的議程共13位各領域代表性領航人物從不同主題分享其經驗，如23日的演講者有新光吳火獅紀念醫院侯勝茂院長以「醫療外交」為題開場，介紹台灣醫療服務創造的永續價值與更多可能性。立法院聯合國永續發展諮詢委員會會長、立法委員林靜儀則從國會參與的角度出發，討論國際永續與健康議題的參與，如何協助台灣突破外交困境等。

24日則由行政院唐鳳政務委員為青年發想議程開場，討論「台灣社會創新發展趨勢」；接下來，研習會邀請到在社企界早已享有盛名的甘樂文創志業林峻丞創辦人、DOMI綠然能源創辦人、B型企業協會連庭凱理事長與台灣青年氣候聯盟黃品涵理事長等三個重要組織代表，分享交流青年在推動地方創生、B型企業與氣候行動的重要社會影響力等，精彩可期。