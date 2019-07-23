帥翻！傳奇影帝馬龍白蘭度勞力士　紐約拍賣首亮相

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）國際拍賣品牌富藝斯將舉行名為Game Changers的鐘錶拍賣會，呈獻在各領域被視為「改變者」的重要人物所擁有的時計，其中，傳奇影帝馬龍白蘭度親筆簽名的腕錶也將於紐約亮相。

富藝斯「Game Changers」拍賣會將帶來奧斯卡金獎影帝、已故「教父」巨星馬龍白蘭度（Marlon Brando），曾在1979年上映的電影「現代啟示錄」（Apocalypse Now）中佩戴的勞力士GMT-Master 型號1675，該片由美國導演法蘭西斯·科波拉執導，改篇自小說「黑暗之心」。

富藝斯說明，這枚腕錶由白蘭度在該片中飾演的華特・寇茲上校（Colonel Walter E. Kurtz）所佩戴，多年來一直被外界認為已經「失蹤」。除了在大銀幕上曾被見過的錶面外，這枚腕錶由白蘭度親手雕刻著「M. Brando」簽名的錶背則是首次曝光。

富藝斯透露，白蘭度將這枚腕錶贈送給女兒Petra Brando。白蘭度將這枚腕錶贈予即將進入南加州大學繼續攻讀法律的女兒，並親手寫了一封信給她，敘述他對她的成就感到驕傲。

在信裡，白蘭度提及，「這枚勞力士就像一輛坦克，但願你能做任何你想做的事，並持續下去。我希望這枚腕錶能時刻提醒你，我以你為傲。」2003年，Petra在新婚之夜將這枚腕錶送給丈夫Russel Fischer，此後Russel一直珍藏著它，也從未佩戴過。

值得一提的是，白蘭度在「現代啟示錄」飾演在越戰期間，一名在戰爭的恐怖中失去理智，並於中立的柬埔寨成立自己部隊的陸軍上校。他在電影中所佩戴的腕錶是1972年製作的無錶圈勞力士GMT-Master型號1675。

白蘭度告訴他的女兒，該片劇組曾要求他將腕錶移除，以避免此枚腕錶奪取焦點。白蘭度回答，「如果觀眾看到的是這枚腕錶而不是我的演技，那我就不是一位好演員。」最後劇組同意讓白蘭度佩戴此枚腕錶拍攝，但白蘭度刻意移除了錶圈。

此次該腕錶的拍賣，主要是Petra與Russel為了紀念馬龍白蘭度在影史上的貢獻。拍賣部分收益將會捐助於Petra與Russel的慈善基金會，為受虐、貧困和殘疾兒童提供捐助。該拍賣會將於12月19日舉行。



刻有馬龍白蘭度名字縮寫的勞力士（圖/富藝斯）