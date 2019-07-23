故宮與宮廟五度合作　推動物新媒體展

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）故宮博物院與台北松山奉天宮五度攜手合作，推出「動物藝想─故宮新媒體藝術展」，帶領觀眾從藝術、科學、自然及社會的角度，一同進入動物的藝想世界，探索動物與人類之間共生發展的危機與轉機。

故宮副院長黃永泰在今（23）日開幕記者會上表示，松山奉天宮是故宮長久以來堅實的合作夥伴，此次是雙方五度攜手於台北松山奉天宮天公藝廊展出新媒體藝術展，持續為大眾提供更多親近藝術的機會。

黃永泰也特別感謝松山奉天宮鼎力支持「故宮遊藝思」專案活動，熱情贊助奉天宮香客大樓，為參訪故宮北院的偏鄉學子提供免費住宿，減輕學生旅途往返舟車勞頓。

此次新媒體藝術展以動物為主題，運用故宮新媒體藝術作品、當代藝術及生物科學研究，結合AR擴增實境、立體光雕、3D掃描列印等先端數位技術，帶來有別於傳統形式的感官體驗。

策展團隊表示，展覽從「博物百科」與「吉祥寓意」兩大主題切入，探討人與動物之間多樣性關聯。博物百科透過《百駿變》、《南懷仁的坤輿圖說世界》及《貓狗斷層掃描》等新媒體作品，述說古人用畫筆描繪動物外部形貌，再以今日的電腦斷層掃描看到動物身體內部，串聯從古至今人們以各種方式記錄生物，也標示人類在科學探索潮流中的藝術轉向。

吉祥寓意則汲取人們常取動物名稱諧音賦予其吉祥寓意，流露人類對動物獨特的情感與價值投射，例如此次展出《立體光雕百福瓶》新媒體作品，發想自故宮典藏《清 汪承霈 繪御製詩意百福繁生圖》，以立體光雕技術將畫中捲雲、紅蝠紋飾投映於瓶身，當觀眾走近花瓶時，紅色蝙蝠便環繞瓶身展翅飛舞，象徵鴻福齊天。

故宮表示，「動物藝想─故宮新媒體藝術展」以多元策展思維與數位科技應用，帶領觀眾從宏觀視野欣賞故宮典藏，尋訪多彩多姿的動物藝想世界，展覽自即日起至10月27日止。

▶︎「動物藝想─故宮新媒體藝術展」23日開展（照片來源：故宮提供）