罕見！17歲少年染腸病毒併發急性肝炎

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內新增3例腸病毒併發重症病例，包含2名2歲幼童及1名17歲少年，其中17歲少年情況較嚴重，還併發急性肝炎及肺炎，住院3週才痊癒。疾管署提醒，腸病毒傳染力強，呼籲家長不可輕忽，務必做好個人及居家衛生。

疾管署表示，3名重症分別為北部2歲男童、北部17歲男性及南部2歲女童，發病日介於6月25日至7月4日，北部10多歲男性經檢驗確診為克沙奇A6型感染併發重症，另2人經檢驗確診為腸病毒71型感染併發重症，所幸經住院治療後3人病況均改善並已出院。

3人症狀包含發燒、疱疹性咽峽炎、肌抽躍、紅疹，也有個案出現手足及臀部水泡和呼吸急促等症狀，其中北部17歲少年情況較嚴重，有四肢無力、併發急性肝炎及肺炎，住院3週才痊癒出院，也是今年併發重症者年齡最大的。

疾病管制署呼籲，現在為暑假期間，民眾仍不可輕忽腸病毒威脅，放假期間孩童如出入人口密集、互動頻繁的場所（如安親班、室內兒童樂園），返家後或進食前需確實洗手，並應做好個人衛生、注意居家環境清潔及通風，以降低感染風險。

此外，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，民眾一旦發現家中感染腸病毒之嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療，以免錯失治療黃金期。