【快報】中國官媒證實「六四劊子手」李鵬去世　民運人士王丹: 不放棄追究責任

更新時間: 2019-07-23 19:23

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)中國官媒 《新華社》報導，國務院前總理李鵬因病醫治無效，昨晚11時11分在北京逝世，享年91歲。



報導指出，1989年春夏之交的「政治風波」(意指六四天安門事件)中，在以鄧小平為代表的老一輩無產階級革命家堅決支持下，李鵬

「旗幟鮮明，和中央政治局大多數同志一起，採取果斷措施制止動亂，平息反革命暴亂，穩定了國內局勢，在這場關係黨和國家前途命運的重大鬥爭中發揮了重要作用」。

首次發稿: 2019-07-23 16:37

【快訊】網傳「六四劊子手」李鵬去世 民運人士王丹: 我希望是真的

「新高地」網站消息稱，中共國務院前總理李鵬於7月22日23點11分病故，享年90歲。

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 7月22日，多個網路媒體引用「新高地」網站消息稱，中共國務院前總理李鵬於7月22日23點11分病故，享年90歲，距離屆滿91歲還差3個月。

中國微信朋友圈也流傳李鵬去世的消息。

簡體字的「新高地」網站，自稱是「為四海民主正義人士發聲助力」的網站，隸屬美國新高地新聞通訊社，總部位於美國紐約，在台灣也設有分社。該網站報導李鵬死訊時，還加上「好消息」三個字。

圖/新高地網站

台灣聯合新聞網23日也報導此消息指出，身為「六四事件」決策者之一，李鵬涉及血腥鎮壓的爭議從未間斷過。

中國民運人士王丹聽聞李鵬死訊時在臉書表示，目前消息還未經官方確認，「但我希望是真的」。王丹在po文指出，

如果李鵬之死是真，我的聲明如下： 李鵬是六四屠殺的執行者和劊子手，不管他是活著還是死了，都已經被釘在歷史的恥辱柱上。 未來六四事件翻案，對他的責任追究不會因為他的死亡而放棄。

1989年六四天安門事件，今年屆滿30年，當年以中央軍委主席鄧小平和國務院總理李鵬為首的強硬派，下令軍隊以武力鎮壓示威群眾，成為中共建政以來一頁血腥的歷史。