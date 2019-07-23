  1. 首頁
  2. 政治

揭走私菸弊案遭譏「收割」　黃國昌憤而公開「吹哨人」身分

走私的9200條免稅菸品，，金額高達645萬元

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/23 14:58

圖為黃國昌23日記者會 (中央社)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國安局官員利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條免稅菸品（金額高達645萬元，如下圖紫色箭頭處），並在昨(22)日透過國賓特殊通關禮遇，企圖夾帶入境。

上圖翻攝黃國昌臉書/TN後製

揭開此案的時代力量立委黃國昌，昨下午在臉書po文說

堂堂國安局，國家安全不努力，走私菸品牟利衝第一。
令人痛心疾首！

總統蔡英文11日展開「自由民主永續之旅」出訪加勒比海，於昨（22）日返台，卻傳出國安特勤人員藉出訪大量申購免稅菸品。揭弊的黃國昌一度遭質疑又是來「收割」，根據NOWNEWS報導，黃國昌憤而在臉書公開完整揭弊流程，證明自己從接獲檢舉到查證都親力親為。而提供黃國昌第一手消息的吹哨者，原來是時代力量黨主席邱顯智的老婆。不過黃國昌臉書原始PO文目前已經看不到。

今(23)日黃國昌舉行記者會，抨擊華航高層還在說謊他同時在另ㄧ篇臉書po文說

國安局吳宗憲搞了9200條免稅菸，就是透過華航高層協助從系統後臺預購。（華航真的要我秀出電腦螢幕嗎？上面標記的VIP很多，還是不要誤傷旁人吧！）

此外，早在上週五(7/19)我就已掌握華航總公司高層人員督導下，將這些菸品裝載入行李櫃中，並放置於保稅倉1樓的行李櫃運送車上。

請華航不要為了卸責包庇，繼續公然撒謊。只是讓自己更難看罷了。

人民要看到的，是揪出害蟲、嚴辦到底！
華航
走私菸
黃國昌
蔡總統
特殊通關

相關新聞

抗中保台　羅文嘉：願與任何政黨組織合作
抗中保台　羅文嘉：願與任何政黨組織合作
2019/06/23 17:37
拒絕紅色媒體　「館長」坦言恐在直播界「被消失」
拒絕紅色媒體　「館長」坦言恐在直播界「被消失」
2019/06/22 14:33
【獨家】蔡政府阻撓達賴、熱比婭來台 華府內幕消息：陳菊答應5次
【獨家】蔡政府阻撓達賴、熱比婭來台 華府內幕消息：陳菊答應5次
2019/06/04 20:57
蔡總統執政表現已「三次活當」　下一個四年在哪裏？　
蔡總統執政表現已「三次活當」　下一個四年在哪裏？　
2019/05/25 14:58
空服員工會宣布5/13起投票　長榮通過2門檻才發動罷工
空服員工會宣布5/13起投票　長榮通過2門檻才發動罷工
2019/04/30 12:42