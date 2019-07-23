揭走私菸弊案遭譏「收割」　黃國昌憤而公開「吹哨人」身分

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國安局官員利用陪同總統
上圖翻攝黃國昌臉書/TN後製
揭開此案的時代力量立委黃國昌，昨下午在臉書po文說
堂堂國安局，國家安全不努力，走私菸品牟利衝第一。
令人痛心疾首！
總統蔡英文11日展開「自由民主永續之旅」出訪加勒比海，於昨（22）日返台，卻傳出國安特勤人員藉出訪大量申購免稅菸品。揭弊的黃國昌一度遭質疑又是來「收割」，根據NOWNEWS報導，黃國昌憤而在臉書公開完整揭弊流程，證明自己從接獲檢舉到查證都親力親為。而提供黃國昌第一手消息的吹哨者，原來是時代力量黨主席邱顯智的老婆。不過黃國昌臉書原始PO文目前已經看不到。
今(23)日黃國昌舉行記者會，抨擊華航高層還在說謊，他同時在另ㄧ篇臉書po文說
國安局吳宗憲搞了9200條免稅菸，就是透過華航高層協助從系統後臺預購。（華航真的要我秀出電腦螢幕嗎？上面標記的VIP很多，還是不要誤傷旁人吧！）
此外，早在上週五(7/19)我就已掌握華航總公司高層人員督導下，將這些菸品裝載入行李櫃中，並放置於保稅倉1樓的行李櫃運送車上。
請華航不要為了卸責包庇，繼續公然撒謊。只是讓自己更難看罷了。
人民要看到的，是揪出害蟲、嚴辦到底！