揭走私菸弊案遭譏「收割」　黃國昌憤而公開「吹哨人」身分

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國安局官員利用陪同總統 出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條免稅菸品（金額高達645萬元，如下圖紫色箭頭處），並在昨(22)日透過國賓特殊 通關禮遇，企圖夾帶入境。

上圖翻攝黃國昌臉書/TN後製

揭開此案的時代力量立委黃國昌，昨下午在臉書po文說

堂堂國安局，國家安全不努力，走私菸品牟利衝第一。

令人痛心疾首！

總統蔡英文11日展開「自由民主永續之旅」出訪加勒比海，於昨（22）日返台，卻傳出國安特勤人員藉出訪大量申購免稅菸品。揭弊的黃國昌一度遭質疑又是來「收割」，根據NOWNEWS報導，黃國昌憤而在臉書公開完整揭弊流程，證明自己從接獲檢舉到查證都親力親為。而提供黃國昌第一手消息的吹哨者，原來是時代力量黨主席邱顯智的老婆。不過黃國昌臉書原始PO文目前已經看不到。

今(23)日黃國昌舉行記者會，抨擊華航高層還在說謊，他同時在另ㄧ篇臉書po文說

國安局吳宗憲搞了9200條免稅菸，就是透過華航高層協助從系統後臺預購。（華航真的要我秀出電腦螢幕嗎？上面標記的VIP很多，還是不要誤傷旁人吧！）