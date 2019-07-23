誠品生活暑假攻略　攜手雲門推出多元活動

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）暑假去哪遛小孩？誠品生活推出暑期遊玩攻略，邀請米奇、米妮、粉紅豬小妹充當神隊友，舉辦系列多元活動，包含音樂、舞蹈、烹飪課等，將於誠品敦南、松菸、信義店登場。

誠品生活松菸店舉辦「尋找米奇大冒險」，邀請爸媽帶著小孩尋找米奇、米妮的蹤影，動期間只要拍下任3座米奇米妮，並完成指定步驟，即可兌換限量禮物，另外消費滿新台幣 $1000元，還可兌換限量「米奇夏日清潔抗菌皂」，活動自即日起至8月19日止。

松菸店也推出「小小職人俱樂部」系列活動，誠品希望透過音樂、陶藝、縫紉、烘焙課，讓孩子從玩中做、從做中學，包含木箱鼓體驗、繪畫 、DIY巧克力杏仁餅乾等活動，將於8月17日至18日登場。

另外，誠品攜手雲門舞集讓小孩透過律動、遊戲、樂音揮灑想像，練習身體表達能力，將於8月7日誠品信義店舉行。想讓精力充沛的孩子消耗一下電力嗎？「萌寶貝冒險爬爬賽」請爸媽幫小孩做創意造型，即有機會獲得禮物，將於7月27日松菸店登場。

兒童界人氣偶像「粉紅豬小妹」也將現身舉辦「粉紅豬小妹讀書見面會」，現場還有說故事老師分享中英圖畫書，活動將分別於8月24日松菸店，及8月25日信義店登場。

最後，有著第一個獨立兒童書區的誠品敦南店，推出「童趣敦南樂園地」系列活動，以「美學、科學、文學」為主題，將於8月1日至9月26日舉行花杯製作活動，9月7日則將於賽先生科學工廠展開神秘的水實驗體驗。

值得一提的是，誠品為歡慶30週年特別舉辦「信義藝術計畫」，邀請台灣當代的9組「30代」青年創作者，用大型裝置藝術共同打造誠品為新型博物館，參展團隊包含豪華朗機工、聲光藝術家姚仲涵、剪紙達人吳耿禎等，自即日起免費展至7月28日止。

誠品生活系列活動自即日起至9月止，更多詳情請前往官網查詢。



誠品松菸店推出「小小職人俱樂部」（圖/誠品）