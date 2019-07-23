擊樂家倒立獲新靈感　磨豆機、BB彈結合電音舞蹈創作

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）兩廳院推出的新點子實驗場邀請擊樂家薛詠之及舞蹈家王玟甯共同創作「柏拉圖的洞穴」，運用日常物件，結合光影與聲響，以洞穴寓言強調的走出舒適圈的重要性，挑戰彼此的領域，已於實驗劇場落幕。

兩廳院說明，擊樂家薛詠之在身體練習中，倒立時發現另一種觀看世界的方式，於是開始思考，若跳脫自己原本的視野，挑戰新的、未知的領域，會發生什麼事？如同「柏拉圖的洞穴」寓言說的走出舒適圈的重要性。

此次，薛詠之放下過去擅長使用的打擊樂器，而改用大量的日常物件，打造舞台與聲音，如：磨豆機、冰鏟、高腳杯、BB彈等，透過精密的編排以及與燈光、電音結合，製造演出中的各種情境與聲響。

其中，薛詠之大量使用BB彈，透過演出逐步擊奏出代表洞穴中內心舒適圈的瓦解，結尾將有上百公斤的BB彈從空中落下，場面浩大，帶領觀眾走向演出的最後章節。

薛詠之表示，會發出聲音的物件都是樂器，她會把這些聲音牢記，思考可以怎麼串聯；過去演出幾乎都是在樂器後面打擊，習慣那樣的位置與視野，而這次要走離自己的樂器，帶著舞蹈往舞台前進，不管是表演技巧或是心理層面，都是相當不容易！

另外，搭檔的舞者王玟甯，過去習慣在有背景音樂的情況下排練，透過音樂去熟記舞步，但在創作前期，必須要在無音樂的情況下，進行舞蹈動作的練習與情境想像，放下擅長的身體語彙，與薛詠之相互搭配，是個相當不容易的過程。

同時，也要挑戰打擊的王玟甯提及，因為演出使用許多日常的物件去製造聲響，所以薛詠之給他很大的空間去玩去試，可是他常常製造出不錯的聲響，但要再去做一次時，卻不記得當初是如何產生出來的。

共創編導張育嘉透露，兩位藝術家都有各自習慣的表演方式，那就像是她們的保護色，雖然舞台上發生很多事情，但兩人都還是會保持一個安全距離，所以他必須設法去拆除她們的保護色，這個過程就很符合柏拉圖的洞穴要告訴大家的事情。

該演出已於實驗劇場演出，更多精彩表演請前往官網查詢。