國安局官員走私菸品　蔡英文：徹底調查全面整飭

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）國家安全局官員藉總統出訪勤務之便走私大量菸品入境，引發總統蔡英文震怒，今（23）早與總統府秘書長陳菊、國家安全會議秘書長李大維會商後，決議除配合司法單位調查外，也將對國安團隊人員管理進行全面整飭。

國安局人員昨（22）日遭爆出利用隨行蔡總統出訪挾帶大量香菸入境醜聞。據了解，國安局人員先透過中華航空高層在系統後台預訂9,200條免稅菸品，金額高達新台幣645萬元，並透過國賓特殊通關禮遇夾帶入境，且安排裝載走私菸品的貨車跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪，不過隨及遭到海關及調查局組成的聯合查緝小組攔下勘查，清點後查獲共有9,800條香菸。

案件發生至今已致兩首長拔官，台北地檢署昨日徹夜偵訊10位相關涉案人士後，其中八人今凌晨交保，國安局少校官吳宗憲及張恒嘉則聲押禁見。

此事爆發後，國安局長彭勝竹局已在昨日向蔡總統請辭獲准，而總統府侍衛長張捷則自請處分並予以調職。國安局長現由副局長柯承亨代理，侍衛長則由副侍衛長柳惠千代理。

總統府今日表示，蔡總統稍早針對此事與陳菊及李大維會商，會中指示除配合司法單位偵辦外，機關內部亦應徹底調查本案，同時也全面檢視相關流程，瞭解過往長年積習情形，與探討流弊成因，以嚴格加以杜絕。

總統指出，應徹底檢討禮遇規定是否有濫用情形，未來訪團隨員回國行李通關，除涉及國安機敏事宜外，均應賦予海關權責，比照一般旅客規定查驗，同時也要求在執行層面務必落實。

總統也表示，此次事件凸顯國安團隊在人員管理上有待改進，應透過此一機會進行全面整飭，對於紀律嚴加要求，以提升團隊運作效能。

蔡總統也透過臉書表示，此事「不僅有違政府官箴，造成社會觀感不佳，更讓出訪的成果被忽略。這對於我們在第一線為外交打拚的同仁來說也不公平，我們一定要深刻檢討，杜絕弊端。」

至於遭到質疑有華航高層提供相關協助，華航發言人劉朝洋則否認，並表示購買人須符海關相關規定，超量者自行辦理申報。

交通部長林佳龍則發表三點聲明，要求華航展開行政調查並積極配合檢調單位偵辦，釐清疏失和責任，華航也要查明歷年的狀況後對外說明。他也表示，對於此案，「我絕不護短，對於華航的疏失跟責任，『究責無上限』。」