香港721暴力　美國國務院和英國政府發聲譴責

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）香港街頭21日晚間陷入大混亂，一群白衣人在港鐵元朗站攻擊反送中示威者和無辜市民，造成45人受傷的嚴重暴力事件。外界質疑警方拖延執法是在縱容暴徒，這起暴力衝突事件引起國際社會的高度關切與擔憂，美國國務院和英國政府紛紛發聲譴責。

週日晚間近11時，數百名身著白衣的不明人士在新界西鐵元朗站出現，他們以棍棒、雨傘及竹枝等物件襲擊穿黑衣的「反送中」示威者及無辜市民，造成至少45人受傷，其中1人危殆。

《美國之音》報導，美國國務院發出聲明表示，關於犯罪團體對港民施行暴力和企圖攻擊記者之事，深感不安。香港近月來的示威活動反應了港民的情緒，以及不滿香港自治遭到侵蝕。美國國務院呼籲各方應保持克制，不使用暴力，並敦促港府應尊重人言論和集會自由。

報導中提到，英國外交部國務大臣穆里森（Andrew Murrison）在國會下議院備詢時表示，對於香港21日發生的暴力行為感到震驚，強烈譴責暴力，同時也無法接受少數人的暴力行為竟讓合法的抗議蒙上陰影。呼籲港府應全面調查、追究任何違法者。

穆里森更強調，權利、自由和法治對香港的未來相當重要，英國將繼續支持香港的政治自由，並繼續挺身而出、強烈發聲。