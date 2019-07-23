南台灣第一條國家綠道　沿水圳而上的溯源之路　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）「山海圳國家級綠道」是南台灣第一條國家綠道，是唯一以流域觀念沿水圳而上的溯源之路。林務局於22-23日在曾文青年活動中心展開為期兩天的「山海圳國家級綠道跨部門共識營」，讓國人有安全、便利可親近的文化路徑。

林務局副局長廖一光表示，這麼一條長距離綠道，在地方行政上跨越了2個縣市、10個鄉鎮區的城鄉生活圈。中央行政上則穿越了3個國家風景區、2個國家公園、大埔、阿里山、玉山3個國有林事業區、烏山頭、曾文2座水庫，以及鹽水溪、曾文溪、高屏溪及濁水溪4大河川流域的資源管理圈。在人文上，則串連了台江、西拉雅族、鄒族三大族群文化圈。在環境上更是包含了5種氣候帶林相與4種水域的多元自然生態圈。高度挑戰政府部門跨域治理的協調能力，同時也需要民間力量持續參與，以公私協力的方式發展綠道的經營管理機制。

△茄拔天后宮。（照片來源：林務局提供）

「山海圳國家級綠道」以既有的「台南山海圳綠道」為基礎，自烏山頭水庫向東延伸，經東西口健行路線翻越烏山嶺到曾文水庫，再沿曾文溪經過阿里山抵達玉山，跨越台南市及嘉義縣，整體長度延伸為177公里、海拔爬升達3,952公尺。相較於先前已成形之「淡蘭百年山徑」及「樟之細路」二條國家綠道，山海圳除了是南台灣第一條國家綠道，也是唯一從台灣海峽—「台江內海」迎向東北亞最高峰—「玉山」的綠道路線，高度落差最大，也是唯一以流域觀念沿水圳而上的溯源之路。

林務局說，共識營只是一個開始，期待各部門逐步建立認同與共識，更借重縣市政府的發展經驗，逐步打造首個國家級綠道網絡，以系統性保存珍貴的自然與文化特色。對內，讓國人有安全、便利可親近的台灣文化路徑，以認識豐富多元的自然人文地景、族群文化，形塑「共同體」的認同感。對外，亦能成為台灣獨特的「國家空間」，如同西班牙知名的「朝聖之路」，或日本的「四國遍路」，深化台灣在國際上的文化形象。

△嘉南大圳南幹線。（照片來源：林務局提供）

一連二天的共識營除了公部門的溝通互動外， 也借重國內外長距離步道案例概念， 探討台灣線型廊道的系統性保存與發展， 因此安排三場次的專題講座，邀請到中國文化大學景觀學學系郭瓊瑩 主任、台江文化促進會吳茂成執行長、 台灣千里步道協會周聖心執行長等，分享國際趨勢、綠道倡議， 以及淡蘭百年山徑與樟之細路等國內外案例發展經驗及階段成果， 共識營第二日也安排到台南山海圳綠道作現地勘查及案例觀摩， 汲取發展經驗。

△里佳部落茶園景觀。（照片來源：林務局提供）

△圖片由林務局提供