〈時評〉「玩笑話」的代價

長榮空服員罷工要角之一的郭芷嫣，在Line群組宣稱「要在機師餐點中『加料』」，對話被截圖外流後，長榮航空人事評議委員會頃開會決定開除。

消息傳出後，工會反應的「長榮航空懲處將限縮員工的言論自由與隱私」、「有因其工會幹部身分、積極參與工會活動而放大懲處的疑慮」。當事人郭員說的「截圖對話為玩笑話」，長榮航空主張的「『加料』說嚴重影響機艙秩序及飛航安全作業程序」，何者的立論觀點比較有道理與說服力？

坦白講，在談恐嚇威脅人人色變的今天，誰先踩到飛安的紅線，恐怕就讓自己先站到（有理也變）理虧不利的一方！只要問：員工的言論自由與隱私，可以包含恐嚇威脅嗎？那以飛安之名開除郭員，即便難免落人秋後算帳的質疑，也絕對比踩到飛安紅線的郭員更容易得到社會大眾的認同！

剩下有得談的是：玩笑話和比例原則的問題。

先想像一個畫面：某航空公司接獲路人甲（更甭說是一個旅客，甚或旗下一名空服員）Line給群組「要在機師餐點中『加料』」的情資，航空公司當局會（也應該）認為只是有人在開無傷大雅的玩笑，哈哈乾笑兩聲以對，還是會（也應該）戒慎恐懼、如臨大敵？

再打個比方：空服員郭xx，某日在服勤時，不經意瞥見一名乘客Line給群組「要在機師餐點中『加料』（或要引爆藏在貨艙的炸彈）」，郭員當下會若無其事繼續其勤務？還是會對該乘客加以關注疑問，在得到「對話為玩笑話」的答覆後，就不再追究？還是會…？

當然，常人眼裡輕描淡寫的一句「玩笑話」，對執法人員而言，卻極可能是吃不完兜著走的「恐嚇威脅」。日前恐嚇要在其就讀的賓州某高中開槍掃射的孫安佐，在美國法庭向法官表示「我說了一個很不成熟的笑話」，遭法官一頓的搶白兼開示，最終才獲遣返台灣。

已成年的空服員郭芷嫣，加上一句「要在機師餐點中『加料』」，下場是遭任職的公司開除；未成年的高中學生孫安佐，加上一句「不成熟的笑話」，下場是在美國監牢裡足足蹲了260天才了事，也讓其父母付出極大的代價！這樣的例子，無疑告訴大家：有些玩笑話的代價，是極其昂貴的。話說出口或形諸文字傳播出去之前，能不慎乎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）