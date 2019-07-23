高溫炎熱　美國警局建議犯罪份子「待在室內」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）熱浪一波接著一波侵襲歐洲國家與美國，許多戶外活動受高溫影響，紛紛改到室內舉辦。各大電視台的主播在報導氣象預報時，也不忘提醒民眾多喝水、做好防曬工作。面對這炎熱的天氣，美國的警察對犯罪份子也有「貼心」的提醒。

20日，美國位於麻薩諸塞洲(Massachusetts)的莫爾登(Malden)市警察局，在社群媒體發佈了一則訊息：這個週末將會非常熱，莫爾登警局建議所有犯罪份子待在室內，一直到有新通知為止。當然，如果您選擇不採納這友善建議，莫爾登的警察也已準備好並保持足夠的水份，確保這座大城市的安全。

警方接著說，「我們會讓你們在高溫下奔跑一陣子，而我們卻會開著備有冷氣，滿載水的警車靠近你們。但我們一定會抓到你們！」最後以「請盡量留在涼爽的地方或是待在泳池裡吧」，結束這場幽默式的提醒。

訊息在社群媒體張貼後，不少網友都前往按讚或轉貼此訊息。嚴肅的警政訊息，透過詼諧的方式，反而達到了宣傳效果。

台灣的警政單位也有一些貼心的提醒，如「一句好久不見很窩心，接著照做就傷心，不明電話別相信，小心被騙」、「警告車手：10人查獲9.5人，你絕非僥倖的那『半個』」、「只要你敢領、一定抓到你」或是「你媽媽知道你當車手嗎？別讓家人因你而蒙羞」等。