台北101大樓吊掛意外　2工人高處墜落釀1死

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 台北市警消今(23)日凌晨3時許獲報，指台北101有兩名工人在進行更換外牆LED燈工程時不慎墜落。警消獲報後，立即派員前往101大樓進行救援。

綜合東森新聞雲與中央社報導，2名工人疑似是施作101購物中心外牆的LED燈的工程，從101大樓購物中心北側出入口正上方，以吊籠垂降進行，在吊掛作業時，不慎發生意外，造成李姓及潘姓工人當場從吊籠摔落。

30餘歲李姓工人由40幾公尺高處，摔落到北側出入口的遮雨棚當場死亡，警消獲報後，立即派員前往101大樓進行救援，發現摔落遮雨棚的李姓工人已經明顯死亡，立刻在現場拉起封鎖線，並派請鑑識人員到場採證。隨後將死亡的李姓工人，被消防員以雲梯車搬運下樓，並用黑色布幕蓋起。

而另一名40多歲潘姓工人，卡在大樓夾縫中。《中時》報導，礙於消防隊出動的雲梯車高度不足，受困2個小時，消防局後來調來72公尺高的雲梯車，於凌晨5時12分順利將他救下，潘姓工人意識清楚，並無大礙。

轄區信義警分局將潘男帶回派出所，了解事發經過，並通知勞檢處，釐清這起工安死亡意外的原因。

警方也已通知LED維修廠商的相關管理人員。除了查明吊籠發生意外的原因之外，還要確認101大樓在維修過程中，是否有相關管理上的疏失。