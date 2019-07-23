〈時評〉勞保破產危機 政府何以因應？

關係全國一千多萬勞工權益的勞保基金，將在七年之內破產，2026年資金缺口預估達到1,320億元，屆時退休勞工怎麼請領勞保退休金？正面臨嚴峻的考驗。

這個問題不是今天才發生，早在三年前，勞保精算報告即已提出警告，但是延宕至今，政府視若無睹，任令情勢持續惡化。

勞動部長許銘春最近表示，行政院將於明年撥補200億元，挹注入不敷出的勞保基金。真實的狀況是，2018年勞保基金投資失利，虧損高達424億元，導致勞保基金財務出現了251億元的赤字，這是歷年來首見。

勞保基金長期以來，投資績效一向不佳，早為人垢病，2018年竟然還大幅虧損，著實令人意外。據統計，勞保基金近10年來，每年平均報酬率只有3.31%，與新加坡淡馬錫基金20年平均7%相較，連一半都不到。韓國國民年金20年的年化報酬率是5.8%，加拿大公共服務退休金近10年平均是6.2%，美國加州公務員退休基金近20年年化報酬率也有7%。

台灣證券市場年平均殖利率還達到4.1%，勞保基金竟然連證券市場年平均殖利率都達不到，還造成虧損，真是不可思議的荒謬。這種投資績效，更加速了勞保基金破產的危機。

根據勞保精算報告估計，2019年勞保財務狀況是，保費收入約3,601億元，老年給付3,370億元，基金餘額是6,966億元，但是從2020年，也就是明年開始，將入不敷出，當年缺額達181億元，到了2022年，資金缺口達到522億元，2026年，勞保基金就將破產，資金缺口，正如前述，將達到1,320億元。

這麼龐大的資金缺口，怎麼辦？如果由政府承擔最終盈虧責任，那麼中央政府總預算一年才2兆元，從哪裡籌措那麼龐大的資金來彌補？造成勞保基金財務快速惡化，最重要的原因是台灣人口快速老化，再加上少子化，食之者衆，生之者寡，再加上投資績效欠佳，要不破產也難。

以今年前五個月的勞保財務收支為例，收入是1,630億元，支出卻高達1,719億元，短差已達90億元。

勞動部宣佈政府將撥補勞保基金200億元，根本是杯水車薪，微不足道。更嚴竣的挑戰，還在後頭呢！政府還要繼續裝聾作啞，視若無睹？任令情勢繼續惡化，還是劍及履及，趕快補破網，正挑戰著政府的魄力與能力。

延宕解決不了問題，如果勞保基金問題不解決，後續衍生的社會動盪危機，將足以動搖國本。政府絕對不可以輕率漠視。