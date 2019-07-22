「城鄉共學」-- 源起至善 善起瑞源 體驗教育 木工創客

（台灣英文新聞/文化組 報導）教育部107學年「城鄉共學」計畫，至善國中與臺東縣立瑞源國中締結夥伴學校，將透過連結兩校教學軟硬體資源，達到1+1大於2的效果，在資源共享上提升教學品質，讓學生體認在地文化的特殊性。



瑞源國中特別規劃學生一系列的特色課程，包括戶外教育──關山環鎮自行車道、農村景觀、關山大浚生態導覽及大原地區踩街社區單車導覽；食農教育──稻作文化生產、產銷體驗；運動團隊──反曲弓競技、阿美族傳統射箭等課程，皆是至善學子身處北部難得接觸臺灣東部的好機會，深信這趟多元又在地的特色課程必能讓學生留下美好又難忘的回憶。

全國第一所全民國防教育資源中心學校的至善國中，也讓遠從台東瑞源來的客人們，享受到至善國中獨特的「全人體驗教育」的課程為主，其中包括「漆彈」──在冒險的樂趣中，享受槍林彈雨的臨場感及發揮團隊精神；「溯溪」課程──由任職本校的鄒族王子，以最虔誠鄒族的祝禱儀式揭幕，讓師生一行人享受臺北市外雙溪溪水的清涼，在活動中互相扶持，親近、疼惜大自然；「城市定向」──讓學生體驗臺北捷運，以分組方式透過任務闖關，走讀萬華、公館及西門町；「大家來尋寳」──在蜚聲國際「故宮」博物院鈿鈿觀賞珍貴文物，認識臺灣的軟實力文化。

藉由城鄉交流，平等互惠、虛實共用中教師透過視訊共備課程，分享彼此特色教學，結合生活以「做中學，學中做」，培養學生解決問題丶辯證思考以及適應未來挑戰的能力，期許孩子成為以人為本的「終身學習者」。

(教育部國民及學前教育署影片)

(教育部國民及學前教育署圖片)