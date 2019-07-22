快訊！總統府出訪爆走私菸案　國安局長彭勝竹請辭獲准　黃國昌臉書：多數爛官是KMT栽培出來的

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）時代力量立委黃國昌今(22)日指控，一位總統府吳姓特勤人員，涉嫌利用隨同蔡英文總統出訪機會，在華航高層人員協助下，將9000餘條免稅菸企圖透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。

中央社報導，針對國安局人員大量購買免稅菸品，總統府今日表示，總統對此深感震怒，責令相關單位嚴查嚴辦。為就此一情事負責，國安局長彭勝竹已向總統請辭獲准；總統府侍衛長張捷自請處分並將予以調職。

總統府也表示，對可能之積弊，總統蔡英文也責令相關單位立即徹查，釐清相關責任，同時也積極配合司法單位調查。總統也認為身為政府人員，都應該有更嚴格的自我要求。

自由報導，黃國昌事發後爆料，有人批評黃國昌的爆料是在收割、帶風向，黃國昌則在臉書公開自己的檢舉時間順序以予反駁。今日晚間，黃國昌又發布新聞，指國民黨將在明(23)9:30召開「軍紀徹底敗壞！國家安全局變菸酒公賣局」記者會，讓他直呼國安局今天會敗壞到這種程度，多數爛官還不是KMT栽培出來的，「KMT開一個謝罪記者會還差不多。」

國安局長彭勝竹wiki小檔案：今年69歲，中華民國空軍二級上將退役，臺灣外省客家人，生於臺南市，籍貫湖北省武昌市，畢業於空軍官校60年班、美國空軍戰爭學院，為中華民國國軍留美將領之一，曾任空軍司令、副參謀總長兼執行官、國防部軍情局長、空軍司令部參謀長、空軍官校校長、總統府侍衛長、總統府副侍衛長、空軍花蓮401聯隊長、駐美軍事代表團團長（駐美武官）。

總統府侍衛長張捷wiki小檔案：中華民國陸軍中將，曾任總統府中將侍衛長、陸軍司令部少將副參謀長、陸軍軍官學校少將校長、國防大學少將教育長 、陸軍北區測考中心少將指揮官、 陸軍裝甲第五四二旅少將旅長、陸軍第六軍團指揮部上校作戰處長。