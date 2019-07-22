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日本重度身障檔選國會議員 　將嚴格把關照護體系

日本肌萎縮性脊髓側索硬化症協會盛讚，當選具「里程碑」意義

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/22 19:40
日本國會參議院改選結果出爐，其中，舩後靖彥（中）是首個當選國會議員的漸凍人。（圖/舩後靖彥臉書）

日本國會參議院改選結果出爐，其中，舩後靖彥（中）是首個當選國會議員的漸凍人。（圖/舩後靖彥臉書）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本國會參議院改選結果出爐，新任參議員包含兩位坐輪椅的重度身障人士，其中，舩後靖彥是首個當選國會議員的漸凍人。

中央社報導，初試啼聲的反對黨「令和新選組」公布參議員當選名單，包括兩位坐輪椅的重度身障人士，分別是罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）也就是俗稱漸凍人的舩後靖彥（Yasuhiko Funago），以及行動難自主的腦性麻痺患者木村英子（Eiko Kimura）。

日本肌萎縮性脊髓側索硬化症協會（JASLA）會長嶋守惠之（Shigeyuki Shimamori）稱讚，舩後靖彥當選具「里程碑」意義。

嶋守惠之發聲明表示：「重度身障者能在國政中扮演積極角色，這是空前的社會參與，且具里程碑意義。」

他說：「我們希望民眾了解舩後靖彥的肢體障礙，使國會成為輪椅族的無障礙空間，並體貼溝通有困難的身障同胞。」

現年61歲的舩後靖彥勝選後，由看護宣讀聲明說：「我看起來虛弱，但我意志堅強，我不希望其他身障者像我一樣受苦」。舩後靖彥乘坐特製的稍稍傾斜輪椅，並輔以人工呼吸器。

雖然此前也有其他國會議員坐輪椅，不過舩後靖彥是首個當選國會議員的漸凍人。

至於現年54歲頸部以下癱瘓的木村英子，選戰期間即力主建立一套確切符合身障者所需的照護體系。
日本
參議員
漸凍人

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