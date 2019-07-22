5G手機佔比逐年攀升 持續看好AI投資機會

6月底G20川習會優於市場預期， 短線市場情緒有利於風險性資產表現。富邦AI智能新趨勢多重資產 型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)經理人 郭德齊表示，AI產業需求趨勢未改，景氣下半年有望轉佳，除全球 5G商轉應用持續增加，未隨貿易戰有所止步外， 根據國際知名調研公司Canalys報告顯示，全球5G手機出貨 量佔整體智慧型手機比重預估將逐年攀升，至2023年可望超越5 成，AI仍具長線投資商機。

郭德齊指出，美國暫時未對中國再度加徵關稅， 並同意美國企業可恢復供貨給華為， 中美貿易戰暫時休兵並重啟談判，市場氣氛轉佳， 短線華為相關供應鏈、半導體大廠等類股應聲走揚。 短線市場情緒有利於風險性資產表現， 雖美國對中國未來是否再加徵關稅，仍須視雙方後續談判進展而定， 尚待觀察，但在市場信心回穩，加上美國FED降息預期下， 預料將有助美股及相關科技類股表現。

進一步觀察產業趨勢面，AI產業需求趨勢未改， 景氣下半年有望轉佳。郭德齊表示，除全球5G商轉應用持續增加， 未隨貿易戰有所止步外，儘管華為先前遭美國封鎖， 在產業需求不變以及轉單效應下，帶動了亞洲新興供應鏈成長， 據野村證券統計，越南及台灣為美中貿易衝突下最大受惠國， 分別約帶來國內總產值的7.9%與2.1%貢獻； 且受華為制裁影響，三星5G設備市占率已於第一季揚升至37%， 位居領先地位。

郭德齊分析，在產業庫存逐漸去化， 加上下半年科技業出貨潮及暑假消費旺季等助益下， 產業最壞谷底已過，半導體等科技類股景氣後續有望逐漸回溫。 此外，新創商品及應用也推動AI相關產業持續成長， 如半導體大廠高通布局物聯網有成，旗下最新晶片組僅推出6個月就 獲得各廠商採用，將驅動全球數千款物聯網終端裝置；而賽靈思也於 6月19日宣布，開始出貨旗下新創7奈米系列元件， 將有助提升人工智慧運算效能，相關產品預計下半年開始全面供貨。

根據國際知名調研公司 Canalys 7月1日報告亦顯示，全球5G手機出貨量佔整體智慧型手機比重， 預估將自2019年的0.9%逐年攀升，至2023年將成長至5 1.4%，複合年成長率為 179.9%，出貨量將正式超越 4G 手機，顯示半導體、5G等AI產業長期成長趨勢不變。因此， 郭德齊強調，AI仍是投資人掌握未來投資趨勢的較佳選擇， 加上美國經濟基礎相對穩健且在AI領域具有領導地位， 較有機會降低景氣循環更替的負面影響，以富邦AI智能新趨勢多重 資產型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)來 說，主要以AI領域為核心主題，主要布局在美國相關科技類股， 並輔以其他市場區域具有潛力的標的， 雖短期難免受市場風險干擾而波動較大， 然由於該基金為多重資產型基金，可同時透過股、債、ETF及其他 受益憑證等多重資產靈活配置，以因應市況變化， 有助於調節投組的波動度並優化基金表現， 是穩健型投資人不可多得的長期配置選擇。

5G手機佔智慧型手機出貨量比重

資料來源：Canalys於2019.7.1公布；資料日期：2 019~2023(均為預估)