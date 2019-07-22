石碇永定里姑娘廟前溪流整治，榮獲金質獎肯定

2019國家卓越建設獎於7月17日頒獎， 新北市農業局辦理「石碇區永定里姑娘廟前野溪整治工程」， 透過溪岸整治工程，串聯當地生態及融合地方人文， 創造具有在地特色的水域休憩環境，經2019國家卓越建設獎評選 委員一致肯定，榮獲最佳環境文化類金質獎殊榮。

新北市石碇區姑娘廟前永定溪前因歷年颱風影響造成大量土石及樹木 堆積於溪床，導致排洪斷面不足，為避免影響兩側道路行車安全，於 107年初新北市政府農業局遂進行規劃並委請生態專家辦理週遭生 態調查，以掌握溪流整治前、後的基礎生態資料， 並依生態整治理念，規劃適合溪流整治的減輕、補償、迴避、 縮小等工法來施作，採用低矮且用椰子殼做成魚穴的固床工， 提供如臺灣馬口魚、臺灣石(魚賓)及蝦蟹類等等水生動物棲息，並 在護岸兩側栽植台灣特有種烏來杜鵑等原生植物， 讓生態能夠充分復育，又結合當地財神廟元寶造型融入工程設計中， 弧形狀固床工及財神爺之入口意象，顯現出當地人文特色。

新北市政府表示近年來生態保育意識抬頭， 對於溪流採取以生態為基礎、安全為導向的工程方法， 減輕對自然環境造成傷害，期望達成人與自然的雙贏，值得一提的是 本次工程除整治設施的規劃，也整理週邊環境，串聯觀景步道， 建立一個具有友善生態之水域環境，參加2019國家卓越建設獎最 佳環境文化類，得到評選委員一致肯定，榮獲金質獎殊榮。