全國科展 二重國中鍾兆晉校長獲頒15年指導獎

第59屆全國中小學科學展覽會於今（22） 日起至26日一連五天舉行，

新北市二重國中鍾兆晉校長獲頒全國唯一「15年指導獎」， 今年新北市共有6位獲頒全國科展優良指導教師獎， 其中指導滿15年計1位（二重國中鍾兆晉校長）、10年計1位（ 秀朗國小朱中梧教師）、5年計4位（竹林高中顏嘉怡教師、 鶯歌工商曾盛如教師、聖心女中劉錫軒教師、新北高中謝進生教師） ，為全國參賽隊伍數及獲頒優良指導教師獎最多的縣市。

教育局長張明文表示， 科學教育向下扎根與深化是新北市持續努力的目標， 教育局自107年9月起，啟動一系列科展賽前培訓， 由科展指導專家分科指導， 讓有志參加科展的指導教師掌握關鍵訣竅。

二重國中鍾兆晉校長指導科展超過15年，秉持「 極物窮理存疑創新」的信念，帶領同學進行科學研究，鍾校長說：「 學生參加全國科展的名次，一直都不是我所關心的重點。 校長希望孩子們到了全國科展的殿堂，能被更多評審指出不足處、 能結交許多志同道合的朋友、能觀摩更豐富的作品、 能打開視野並啟發新的想法和感動。」

秀朗國小朱中梧退休老師指導科展超過10年,她說：「 指導小學生進行科學研究的深入探討，其實非常辛勞， 但每當看到孩子們熱切期盼學習的眼神， 就會不知不覺又一起跟著陷入辛苦的旅程，一路陪伴也過了十年， 直到退休。」堅持陪伴孩子科學探究的精神令人敬佩。

竹林高中顏嘉怡老師指導科展超過5年，提到：「 指導生物科展團隊最為感動的地方， 是每一屆學生都會在學弟妹努力的過程中主動返校協助、打氣， 並提供許多寶貴經驗。這樣的情誼，才是培訓學生最大的安慰， 也是作為指導老師堅持走下去的動力。」 顏老師更於2018年臺灣國際科展中指導學生榮獲一等獎殊榮。

新北市今年市科展共有584件作品報名參加， 選出52件特優作品156位學生代表參加全國賽， 教育局於賽前辦理4階段「國展作品分科培訓」， 藉由科展作品師生共學、相互觀摩與勉勵， 提升新北市師生的科學研究技能與熱情， 期待能為新北市在第59屆全國科展爭取最高榮譽!