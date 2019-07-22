北市十大死因出爐 癌症連47年居榜首 自殺人數增一成

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）2018年台北市十大死因出爐，慢性疾病囊括7項，惡性腫瘤則連續47年續居榜首，值得注意的是，因自殺死亡人數較上年增10.1%，並分別列居青少年和壯年的死因第二名。

台北市衛生局今（22）日公布2018年十大死因統計結果，十大死因排名順序與上（2017）年相較，僅事故傷害與敗血症排名互換，第一名仍是惡性腫瘤，其餘依序為心臟疾病，肺炎，腦血管疾病，糖尿病，腎炎、腎病症候群及腎病變，慢性下呼吸道疾病，事故傷害，敗血症和高血壓性疾病。

十大癌症死因仍以氣管、支氣管和肺癌居首，其次依序為結腸、直腸和肛門癌，肝和肝內膽管癌，女性乳房癌，前列腺(攝護腺)癌，胰臟癌，胃癌，口腔癌，非何杰金氏淋巴瘤，最後一名是卵巢癌。

依性別觀察，死亡人數、死亡率與標準化死亡率結果呈現男高於女，兩性死因前四名皆為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎及腦血管疾病。

依年齡層觀察， 15-24歲青少年死因前三名分別為事故傷害、自殺及惡性腫瘤；25-44歲壯年則以惡性腫瘤為首、自殺及事故傷害次之；45-64歲中年仍以惡性腫瘤居首、心臟疾病及腦血管疾病次之；65歲以上老年則以惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎分列前三名。