蔡、韓角逐2020總統大位　蔡英文領先百分之五

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣民意基金會最新民調顯示，蔡、韓、柯三強對決下，韓領先蔡、柯兩人；若僅蔡、韓角逐大位，蔡則領先韓約5個百分比。

台灣民意基金會今（22）日公布的最新民調顯示，若2020年總統大選，由蔡英文、韓國瑜、柯文哲角逐大位，韓國瑜以33.5%的支持度領先，支持度32.6%的蔡英文，及25.5%的柯文哲。

然而，若為蔡韓對決，蔡英文以45%領先韓國瑜的40.1%的支持度。聯合報導，基金會董事長游盈隆分析，柯文哲參不參選，將是2020最大變數，柯文哲參選對蔡英文、韓國瑜的結果會造成豬羊變色。

此外，民調也針對「政黨認同」調查，結果可見，民進黨40%、國民黨38.9%，兩者加起來高達八成，中性選民只有17.5%。游盈隆分析，這是台灣政治過程中非常重要現象，柯文哲若要寄望中間，目前民調顯示，中性選民有空洞化現象，意味著兩大黨總統候選人就定位後，沒有「有意義的第三選擇」出現，使得選民必須快速選邊站、往兩大黨靠攏，柯文哲等若要出來選2020，就要把握最後這段時間，這是最後機會。



2020總統大選，蔡英文、韓國瑜、柯文哲民調（圖/台灣民意基金會）



蔡英文、韓國瑜民調（圖/台灣民意基金會）