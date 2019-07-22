〈時評〉柯文哲恐讓韓國瑜坐享其成

台北市長柯文哲近來頻頻拉高分貝，左批蔡英文總統、右打高雄市長韓國瑜，他極力成為鎂光燈焦點、創造網路聲量，當然是為參選2020總統而鋪路。一旦他決定投入大選，首當其衝將是爭取連任的蔡英文，韓國瑜最後可能坐享漁翁之利。

柯文哲最後要不要參選，不得而知，但從他最近動作不斷、左右開弓的氛圍來看，除非有重大變數，否則，他不參選的機會相當低。光不講別的，因為他若是卸任台北市長再參選總統，中間將會有兩年的空窗期，柯文哲如何另覓政治舞台、持盈保泰，都會成為他最大的難題。

何況，在一個位置上待的時間愈久，出包的機會愈大，柯文哲到卸任台北市長前，大約還有三年時間，會發生什麼事，目前難以預測。包括雙子星、松菸、三創、美河市、大巨蛋等五大案，都可能隨時再重創柯文哲的聲譽。

因此，柯文哲若有意再上一層樓，投入明年的總統大選將是最好選擇，只是他為何遲遲不正式宣布？先前，他是在等待國民黨參選人正式出爐，評估最後情勢，如今，持續保持神秘感，因為他若是正式宣布參選，媒體對他就會失去新鮮感，不會成為外界追逐的對象。

但隨著選舉時程逼近，柯文哲將會被迫最後表態，而他決定參選後，勢必得在藍綠政黨之間爭取選票。因此，他會主打放棄政治惡鬥的主軸，至於在兩岸關係上， 將會在蔡英文和韓國瑜的政治光譜兩端上，找到一個中間路線來爭取更多選民的支持。

雖然柯文哲的參選，以及定位，會帶給藍綠一定程度的衝擊，不過，從年齡族群來看，韓國瑜較吸引中高齡的階層，但柯文哲可能會搶食到蔡英文的年輕選票。再者，以兩岸議題來說，柯文哲雖有「兩岸一家親」的發言，但既然韓國瑜出線後，柯文哲在泛藍陣營討不到便宜，最後很可能回過頭來，又是和蔡英文互搶主權議題的選票。

所以柯文哲的參選，對蔡英文來說絕對是百害而無一利，在分散蔡英文票源後，反而容易讓韓國瑜脫穎而出，向來聰明絕頂的柯文哲，也一定知道這個情勢，只想著大位的他，會不會早就已經沖昏了頭？