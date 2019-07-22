航海王20週年登陸西門町 重量級Coser變身齊聚

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）航海王風潮再掀起！今年適逢航海王20周年紀念，香港海洋公園打造七大航海王場景引起話題，台灣也是不惶多讓，上週六（20日）知名運動品牌前進西門町舉辦嘉年華，號召全國Cosplay高手現身，與航海迷一同狂歡。

「航海王」一直以來承載無數航海迷的童年回憶，知名運動品牌今年攜手航海王推出聯名鞋款，以航海王經典戰役「馬林福特頂上之戰」為概念，SKECH ERS共推出八款聯名老爹鞋，而且台灣還是全球唯一販售全系列8款的地方，讓不少海粉眼睛為之一亮。

嘉年華現場規劃了三大主題區「藏寶箱解密」、「航海王九宮格大挑戰」、「海粉拍照區」，讓廣大熱情粉絲一起享受尋寶樂趣，排隊等著闖關，人龍幾乎擠爆武昌街、全場熱血沸騰。

知名coser評審團(由左至右)：Akuna 蕾菈 綠葉 瑀熙。

此次嘉年華的重頭戲Cosplay大賽更邀請多位大有來頭的評審團，包含台灣知名COSER、VP原創設計工作室的總監的AKUNA、曾獲得NZ Bodyart Award 紐西蘭2008人體彩繪暨特效化妝全國大賽冠軍的綠葉、COSER界人氣網紅、最正蛇姬蕾菈，以及動漫及電玩界的新生代女神瑀熙，四大重量級Coser變身齊聚，引起不少話題。

Cosplay大賽上，來自全國各地的好手各個使出渾身解數還原經典，宛如航海王再現、海迷歡樂大派對，脫穎而出的隊伍則是知名的虧雞海賊團，維妙維肖的扮相及航海王經典橋段的演出，彷彿看到真人版魯夫親臨現場，引來現場海迷們讚嘆連連、驚呼不已。

圖為開場舞團女帝。