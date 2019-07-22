台名導蔡明亮國際發光　蔡：台灣提供自由養分創作

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣名導演蔡明亮作品多元，在國際影展大方光彩，他表示，台灣提供自由的養分，才能產生許多精彩的作品。

台灣是個包容、亞洲地區少見拍片題材表現自由的地方，因為提供了自由的養分，他才能產生許多精彩的作品。

駐日本代表處台灣文化中心於近日舉辦「赤道之後的台灣製造：蔡明亮‧當代台灣馬華影像與藝術、文學」，邀請導演蔡明亮、演員李康生及台灣與日本專家學者，就馬來西亞華人在影像、藝術與文學面的成就進行介紹。

駐日代表處大使謝長廷致詞時表示，蔡明亮導演曾以高雄為背景拍攝「天邊一朵雲」，在國際影展獲獎，順勢帶動了高雄影視產業的發展，而台灣的特色是自由民主及具包容性的多元文化，提供給創作空間及平台，這次在台灣文化中心的這場活動，可以說是台灣多元文化的成果展現。

蔡明亮導演表示，台灣是個包容、亞洲地區少見拍片題材表現自由的地方，因為提供了自由的養分，他才能產生許多精彩的作品。

台灣的馬華文學與藝術發展多年，朝氣蓬勃，漸成顯學；此外，電影、當代藝術及劇場等領域均有十分傑出的表現，馬來西亞籍的傑出藝術工作者，孕育出了內容不同、形式各異的作品表現，體現出跨國文化與思想的匯合。

駐日台灣文化中心希望透過這次的活動凸顯台灣的包容性與豐富深層的文化底蘊，9月份將於名古屋大學舉辦文學講座。更多詳情請前往官網查詢。