  1. 首頁
  2. 文化

台名導蔡明亮國際發光　蔡：台灣提供自由養分創作

「赤道之後的台灣製造：蔡明亮‧當代台灣馬華影像與藝術、文學」，邀請導演蔡明亮、演員李康生對談

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2019/07/22 14:28
台名導蔡明亮（左）、駐日代表謝長廷（中）、李康生（右）出席活動（圖/文化部）

台名導蔡明亮（左）、駐日代表謝長廷（中）、李康生（右）出席活動（圖/文化部）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣名導演蔡明亮作品多元，在國際影展大方光彩，他表示，台灣提供自由的養分，才能產生許多精彩的作品。

台灣是個包容、亞洲地區少見拍片題材表現自由的地方，因為提供了自由的養分，他才能產生許多精彩的作品。

駐日本代表處台灣文化中心於近日舉辦「赤道之後的台灣製造：蔡明亮‧當代台灣馬華影像與藝術、文學」，邀請導演蔡明亮、演員李康生及台灣與日本專家學者，就馬來西亞華人在影像、藝術與文學面的成就進行介紹。

駐日代表處大使謝長廷致詞時表示，蔡明亮導演曾以高雄為背景拍攝「天邊一朵雲」，在國際影展獲獎，順勢帶動了高雄影視產業的發展，而台灣的特色是自由民主及具包容性的多元文化，提供給創作空間及平台，這次在台灣文化中心的這場活動，可以說是台灣多元文化的成果展現。

蔡明亮導演表示，台灣是個包容、亞洲地區少見拍片題材表現自由的地方，因為提供了自由的養分，他才能產生許多精彩的作品。

台灣的馬華文學與藝術發展多年，朝氣蓬勃，漸成顯學；此外，電影、當代藝術及劇場等領域均有十分傑出的表現，馬來西亞籍的傑出藝術工作者，孕育出了內容不同、形式各異的作品表現，體現出跨國文化與思想的匯合。

駐日台灣文化中心希望透過這次的活動凸顯台灣的包容性與豐富深層的文化底蘊，9月份將於名古屋大學舉辦文學講座。更多詳情請前往官網查詢。
蔡明亮
日本
台灣

相關新聞

周天成印尼羽球公開賽奪冠　台灣男單第一人！
周天成印尼羽球公開賽奪冠　台灣男單第一人！
2019/07/21 21:56
僑委會攜駐泰處辦美食講座 台灣街頭小吃曼谷飄香
僑委會攜駐泰處辦美食講座 台灣街頭小吃曼谷飄香
2019/07/19 12:20
「台灣蛋白質計畫」新突破　中研院與生技公司共創DNA定序新法
「台灣蛋白質計畫」新突破　中研院與生技公司共創DNA定序新法
2019/07/19 10:55
香港反送中10餘示威者來台擬求庇護　陸委會： 基於人道關懷妥適處理
香港反送中10餘示威者來台擬求庇護　陸委會： 基於人道關懷妥適處理
2019/07/19 10:06
【不斷更新】丹娜絲遠離需慎防豪雨長浪　21日多地有大雨或雷雨特報
【不斷更新】丹娜絲遠離需慎防豪雨長浪　21日多地有大雨或雷雨特報
2019/07/18 17:38