台北美福 七夕情人週 以愛之名 書寫傳愛

愛情不該只是夏日裡的海市蜃樓，今年七夕浪漫週就讓我們將炙熱的情感轉化切實的行動吧！台北美福於七夕期間推出許多充滿愛意的活動！於8月１日至8月11日為戀人們率先獻上由GMT義大利餐廳的義籍主廚精心設計的「愛戀花語」情人餐，每人情意蔓延價NT$2,380＋10%，主菜提供「櫻桃木燻龍蝦尾」或「美國菲力牛排裹義式培根捲」二選一，品嚐心意滿點的特色佳餚。

若想將浪漫延續下去，「見證愛情」住宿專案，真愛永恆價NT$9,999，除了同樣能夠享用「愛戀花語」情人餐(兩客)，用餐完還可以至一旁的Cocoon池畔酒吧，喝上兩杯情人節特調雞尾酒，為今夜製造一些微醺感，最後伴隨著放鬆的氛圍入住，免費為情侶升等雍容雅緻的雅仕客房，為今夜畫下一個最美麗的句點。

若想來個別出心裁的情人節約會，8月2日(五)下午兩點於台北美福的Ｍoment café&bakery 舉辦一場「以愛之名」藝術書寫下午茶會，每人NT$980＋10%，由精品御用的書法氣質名師－王穎珍老師教學充滿文藝氣息的鋼筆藝術，另外在卡片上手繪上獨家設計了滿載愛情的藝術圖騰，讓這張卡片成為獨一無二的紀念。

同時也別忘了家中那位「前世情人」，延續到今生的緣分，就用五星飯店的究極美味慰勞爸爸的辛勞付出吧！「美福集點卡」會員於8月8日父親節當天館內餐飲消費可享點數8倍送，點點可換美福特色好禮，有吃有拿超划算。詳情請洽02-7722-3399轉GMT義大利餐廳或訂房中心。