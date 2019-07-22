台北凱撒 甜蜜七夕 住房28折起超驚喜

八月初即將甜蜜迎來兩個重要節日，分別是七夕情人節與父親節，錢包有限，到底是情人節珍貴還是父親節重要呢?台北凱撒趁此推出CP值超高的慶祝活動，讓您不再左右為難，一次擄獲完美情人與型男老爸的心！

浪漫的七夕情人節象徵著東方人所深信不疑的永恆愛情，台北凱撒特別推出官網訂房限定的「微醺花漾‧甜蜜七夕」住房活動，活動期間自8月1日至~8月7日止，入住原價近2萬元的頂級奢華站前套房，就加碼贈送開啟浪漫之夜的紅酒與象徵甜蜜祝福的花漾甜點禮盒，平日每房只要5,700元起，讓情人們以最棒的驚喜大放閃光，對最親愛的她/他表達愛意。

台北凱撒於8月1日至8月8日期間為不同類型的爸爸推出兩種父親節限定的餐飲優惠活動，邀您與家人們在重要日子共同創造「歡樂食光」。

針對霸氣豪邁的爸爸，首推Checkers自助餐廳，來一趟體驗百道精選美饌的味蕾旅行，各式爐烤料理搭配啤酒無限暢飲超對味，活動期間加碼幫爸爸補充滿滿元氣的位上相撲火鍋，以及讓爸爸看了也心花怒放的兩款專屬蛋糕：Q版領結奶酒生乳捲、白蘭地雪茄黑巧克力蛋糕，平日午餐只要580+10%元，各餐期貼心優惠69折起，讓大家無憂無慮、開開心心的帶老爸吃好料！

針對穩重型的紳士爸爸，則推薦王朝中餐廳，在優雅低調的古典氛圍中享用國宴主廚的精湛私房料理，父親節活動期間特別為爸爸們推出以海陸美饌為主題的「88饗宴」，包含了蒲燒鰻魚珍珠飯、極汁羊肩排佐炙燒干貝…等視覺與味覺兼具的精緻宴席料理，道道讓人感受誠意滿滿的父親節限定美饌，五位僅要6,688+10%元，超豪華的平價享受，今年父親節就以豐盛澎湃的海陸饗宴向老爸致上暖暖的心意。