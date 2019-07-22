台北國泰萬怡酒店8/3-8/11慶祝七夕情人節與父親節

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen夏日燒烤宴獲得消費者廣大迴響，適逢8月7日七夕情人節與8月8日父親節，特別獻上三重好康，好康一，歡慶佳節不加價，萬豪旅享家會員再享7折優惠；好康二， 第二輪精彩燒烤料理提前在8月7日晚間推出；好康三，8月3日至8月11日歡慶七夕情人節或父親節，就贈精選紅酒乙瓶！

暑假一推出就廣受消費者喜愛的MJ Kitchen夏日燒烤宴，特別提前在8月7日晚間推出第二輪精彩燒烤美味，讓消費者享用美食慶祝七夕情人節與父親節。保留超人氣料理午間限定的現切燒烤榖飼肋眼牛排，晚餐升級為霸氣美味的美國Prime戰斧牛，令人饕客無法抵擋的超級美味！

全新上桌的燒烤料理有燒烤原味厚切骰子牛，精選澳洲穀飼牛肉切成約2公分，快速燒烤鎖住原汁美味，主廚推薦享用原味，或依喜好搭配玫瑰鹽、黑鹽、馬爾頓鹽等海鹽；經典燒烤牛舌串，將刨片牛舌與青蒜串起，刷上特製燒烤醬，讓人忍不住吮指回味；色香味俱全的明太子雞肉串，串好的醃製去骨雞腿肉先燒烤後，塗上明太子美乃滋，再炙燒，又香又嫩，肯定讓您大讚，再來一串！

豐盛的燒烤料理還有蒜蓉烤生蠔，醬燒火烤蒲燒鰻魚(晚餐提供) 、孜然羊肉串、岩鹽鯛魚下巴、椒鹽日本香魚、台式蒜味香腸、燒烤蔬菜青椒、奶油玉米、燒烤美人腿、炭烤玉米筍等。夏日燒烤宴期間，除了有Häagen-Dazs冰淇淋，特別推出芒果、奶茶兩種口味的雪花冰，沁涼又消暑。

MJ Kitchen夏日燒烤宴熱賣到9月15日，週一至週日自助午餐11:30-14:00每位NT$1,080+10%，自助晚餐18:00-21:30每位NT$1,280+10%，萬豪旅享家享7折優惠，台灣生啤酒暢飲特惠價每位只需加價$229+10%，8月3日至8月11日慶祝七夕情人節與父親節，就贈精選紅酒乙瓶，座位有限，敬請事先訂位。